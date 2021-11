(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 TARANTO, ODDATI(PD): “DIMISSIONI CONSIGLIERI ATTO CONTRO CITTÀ, SIAMO AL FIANCO DI MELUCCI”

“Stamattina 17 consiglieri comunali di Taranto si sono dimessi, provocando lo scioglimento del Consiglio comunale. Si tratta di una scelta gravissima contro la città, impegnata in un difficile quanto positivo sforzo lavoro di riconversione e ricostruzione. Al sindaco Melucci e ai nostri assessori la solidarietà e l’impegno del Pd di Taranto e nazionale. Siamo ancora più fortemente al suo fianco e lavoreremo da subito per costruire una solida alleanza politica stabile e affidabile che prosegua e rafforzi il lavoro avviato in questi quattro anni”.

A dirlo in una nota, Nicola ODDATI, della direzione nazionale del Partito Democratico e commissario Pd a Taranto.

