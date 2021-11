(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 TARANTO: D’ATTIS (FI), LAMORGESE INTERVENGA. MELUCCI, MANDATO A CASA, RIUNISCE GIUNTA PER DECIDERE SU ASSUNZIONI AL COMUNE UNA PORCATA

“Incredibile, scorretto, gravissimo, insomma una porcata: nonostante stato mandato a casa e sia certo lo scioglimento del Consiglio comunale, l’ormai ex sindaco di Taranto ha approfittato di un ritardo formale del governo nella nomina del commissario per riunire la sua Giunta e varare decisioni su assunzioni di dipendenti e proroghe contrattuali. Una circostanza di gravità inaudita, che dà la cifra di del triste epilogo dell’amministrazione Melucci. Lo scioglimento formale del Consiglio e della Giunta, infatti, avvengono con la nomina del commissario da parte del governo che non ha ancora provveduto. E’ di tutta evidenza che, a seguito delle dimissioni dei consiglieri comunali anche della sua maggioranza, Melucci non sia più legittimato ad approvare interventi non ordinari e urgenti per la città. Come, ovviamente, assunzioni e proroghe contrattuali. Nella fattispecie, si bandisce un concorso per istruttori amministrativi, 11 per il 2021 e 5 per il 2022. E ancora: 8 posti per i vigili, 4 ancora per amministrativi e 5 unità di assistenti sociali. In più, Melucci ha riunito la Giunta per approvare diverse proroghe contrattuali e differimenti. È una porcata, un atto illegittimo da parte dell’ex sindaco e chiediamo l’intervento del Ministro Lamorgese affinché provveda celermente alla nomina del commissario, a cui chiederemo di revocare le ultime delibere di una Giunta senza titoli che ormai non esiste più”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, commissario regionale del partito azzurro in Puglia.

