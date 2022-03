(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 s * unisciformato

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMUNICATO STAMPA

TAR, DAL 2 AL 30 MARZO LE CERIMONIE D’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO IN TUTTI I TAR

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO FRATTINI INTERVIENE AL TAR BOLZANO E CATANZARO

Dopo la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario in Consiglio di Stato, con l’insediamento del Presidente Franco Frattini, lo scorso 22 febbraio e quella di oggi del Tar Lazio, le inaugurazioni nei TAR proseguiranno per tutto il mese di marzo secondo il calendario approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA).

Tutte le cerimonie si terranno in presenza con la partecipazione di un rappresentante dell’Organo di governo autonomo della Giustizia amministrativa (CPGA) e saranno trasmesse online.

Il Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini interverrà alla cerimonia del Tar Calabria (Catanzaro) il 15 marzo e della Sezione autonoma di Bolzano il 21 marzo.

Di seguito le date delle cerimonie:

Giovedì 3 marzo, al TAR Sardegna interverrà il Consigliere togato Giovanni Ricchiuto; giovedì 10 marzo, al TAR Emilia Romagna (Parma), il Consigliere togato Michele Buonauro; martedì 15 marzo, al TAR Calabria (Catanzaro), il Consigliere togato Giovanni Ricchiuto; mercoledì 16 marzo, al TAR Umbria, il Consigliere togato Silvana Bini; venerdì 18 marzo, al TAR Abruzzo (Pescara), il Consigliere togato Salvatore Mezzacapo; venerdì 18 marzo, al TAR Campania (Napoli), il Consigliere togato Cecilia Altavista; venerdì 18 marzo, al TAR Sicilia (Palermo), il Consigliere togato Oberdan Forlenza; sabato 19 marzo, al TAR Sicilia (Catania), il Consigliere togato Francesco Elefante; lunedì 21 marzo, al TAR Molise, il Consigliere togato Cecilia Altavista; lunedì 21 marzo, al TAR Sezione autonoma di Bolzano, il Consigliere togato Giampiero Lo Presti; martedì 22 marzo, al TAR Basilicata, il Consigliere togato Antimo Prosperi; giovedì 24 marzo, al TAR Calabria (Reggio Calabria), il Consigliere laico Michele Papa; giovedì 24 marzo, al TAR Emilia Romagna (Bologna), il Consigliere togato Silvana Bini; giovedì 24 marzo, al TAR Lombardia (Brescia), il Consigliere togato Giulio Castriota Scanderbeg; giovedì 24 marzo, al TAR Piemonte, il Consigliere laico Salvatore Sica; sabato 26 marzo, al TAR Campania (Salerno), il Consigliere laico Maurizio Leo; sabato 26 marzo, al TAR Liguria, il Consigliere togato Michele Buonauro; sabato 26 marzo, al TAR Lombardia (Milano), il Consigliere togato Gianpiero Paolo Cirillo; lunedì 28 marzo, al TAR Puglia (Bari), il Consigliere togato Luigi Massimiliano Tarantino; lunedì 28 marzo, al TAR Veneto, il Consigliere togato Salvatore Mezzacapo; martedì 29 marzo, al TAR Toscana, il Consigliere laico Michele Papa; martedì 29 marzo, al TAR Trentino Alto Adige (Trento), il Consigliere togato Silvana Bini; martedì 29 marzo, al TAR Valle d’Aosta, il Consigliere togato Antimo Prosperi; mercoledì 30 marzo, al TAR Abruzzo (L’Aquila), il Consigliere laico Maurizio Leo; mercoledì 30 marzo, al TAR Friuli Venezia Giulia, il Consigliere togato Maria Barbara Cavallo; mercoledì 30 marzo, al TAR Lazio (Latina), il Consigliere togato Francesco Elefante; mercoledì 30 marzo, al TAR Puglia (Lecce), il Consigliere togato Giulio Castriota Scanderbeg.

Roma, 2 marzo 2022