(AGENPARL) – ven 20 novembre 2020 Tamponi e test rapidi nelle farmacia del Lazio con l’aiuto dei Biologi:

intesa tra Onb e Federfarma

ROMA. “In virtù di un accordo stipulato tra Regione Lazio e farmacie

convenzionate, sarà ora possibile effettuare test rapidi e tamponi

antigenici anche in farmacia. Non occorrerà alcuna prescrizione del medico

e l’esecuzione dello screening, così come prevede la Regione, potrà

avvenire in spazi idonei, separati da quelli destinati all’accoglienza

dell’utenza ed alla vendita, dotati di percorsi dedicati (all’ingresso ed

all’uscita), opportunamente arieggiati, ovvero in locali esterni e

adiacenti, anche su suolo pubblico (tramite gazebo o camper)”. Lo dichiara,

in una nota, il sen. Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine nazionale dei

Biologi. A tale scopo, spiega D’Anna: “l’Ordine dei Biologi, grazie allo

sforzo profuso dal proprio Consiglio, dal direttore e dal delegato della

regione Lazio, ha promosso e definito, con Federfarma Lazio, un’apposita

intesa a sostegno del programma regionale di monitoraggio dei contagi. In

virtù di questa intesa l’ONB si occuperà di selezionare i biologi in

possesso dell’adeguata e documentata esperienza e competenza professionale,

che saranno poi chiamati ad operare (con contratto libero professionale)

nelle farmacie o negli ambiti da esse attrezzate, per eseguire i test

rapidi”. In tal senso, prosegue D’Anna “è stato predisposto un apposito

portale (a cura di Federfarma) sul quale gli operatori interessati potranno

iscriversi per poter poi essere chiamati a collaborare con le farmacie”. Al

contempo, “ulteriore notizia nella notizia, si segnala che la Direzione

Salute della Regione Lazio ha recentemente modificato la modalità di

erogazione prevista per l’esecuzione dei test molecolari (di conferma dei

test rapidi per virus CoV-2), aprendo tale possibilità di esecuzione ai

laboratori clinici già autorizzati per i test rapidi. Si tratta di un

riconoscimento rilevante per i laboratori privati cui era stata preclusa,

finora, l’esecuzione di tali esami. Insomma: entrambi i cosiddetti ‘fronti’

dello screening sono stati coperti con l’ingresso in campo dei biologi”

conclude D’Anna.

Mail

priva di virus. www.avg.com

🔊 Listen to this