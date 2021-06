(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 TALASSEMIA, GENE ‘CORRETTO’, SINDACO FABBRI: “CONGRATULAZIONI A PROF. FINOTTI E STAFF PER NUOVO RISULTATO, DA UNIFE STRAORDINARIO CONTRIBUTO ALLA RICERCA”

Ferrara, 26 giu – “Congratulazioni alla professoressa Alessia Finotti e al suo team per il nuovo risultato messo a segno nella lotta alla Talassemia. Si conferma il contributo eccellente dell’Università di Ferrara al sapere e alla conoscenza. Un contributo di grande valore, che segna un nuovo passo nell’individuazione di una cura definitiva, alternativa al trapianto. Il nostro grazie, quindi, alla docente e a tutti i collaboratori, nonché a tutti i ricercatori che, con impegno paziente e instancabile, lavorano per il futuro, per salvare vite e per migliorare le condizioni di vita”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri alla notizia che è stato corretto a Ferrara il gene che causa la forma più grave e diffusa di talassemia nell’area del Mediterraneo. Un risultato messo a segno dal team di ricerca guidato dalla professoressa Alessia Finotti del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara.

