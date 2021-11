(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 TAJANI: TORROMINO (FI), MINACCE ATTO VERGOGNOSO, SOLIDARIETA’

Roma, 2 novembre 2021 – “Il green pass allo stato attuale è l’unico strumento per ritornare alla normalità, le minacce rivolte al nostro vice presidente sono un atto vergognoso perpetrato da chi nega la scienza ed il progresso, da pseudo negazionisti che si nascondono dietro il web, che ahinoi è diventato uno strumento dove tutti, indistintamente possono esprimere le proprie tesi senza basi scientifiche, uno strumento i social che sempre più seminano odio e disprezzo verso chi difende il progresso e la nostra nazione. La mia piena solidarietà ad Antonio Tajani incoraggiandolo ad andare avanti con la consapevolezza che siamo al suo fianco in tutte le battaglie che come partito politico moderato e liberale intenderemo intraprendere”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sergio Torromino.

