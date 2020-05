TABLE RONDE EN LIGNE – LES RéALITéS FRONTALIèRES DANS LA GRANDE RéGION EN TEMPS DE PANDéMIE

La pandémie COVID-19 et les mesures prises ont changé de manière drastique la façon dont les citoyens cohabitent. Les conséquences sont particulièrement visibles dans les régions frontalières européennes, où les passages frontaliers ont été fermés, les contrôles aux frontières renforcés et l’entrée considérablement restreinte en mars 2020. La table ronde se penche sur l’expérience de la fermeture des frontières dans la Grande Région et veut, dans une perspective rétrospective, en discuter de manière critique, et productive dans une perspective d’avenir. Ils seront discutés des réalités quotidiennes et des initiatives de protestation et abordés la gestion de la frontière et les processus de concertation politique (interrégionaux). Le débat sera poussé jusqu’à savoir à quoi devrait ressembler l’avenir de la coopération transfrontalière avec ou après le COVID-19. Table ronde dans le cadre du cycle de conférences interrégional « Les réalités frontalières : défis et perspectives en période d’incertitude » : www.borderrealities.org Discutant.e.s Patrick Barthel , Vice-Président Université de Lorraine, délégué aux relations franco-allemandes et directeur du Centre franco-allemand de Lorraine (CFALor)

Patrick Barthel , Vice-Président Université de Lorraine, délégué aux relations franco-allemandes et directeur du Centre franco-allemand de Lorraine (CFALor)

Martina Kneip , Co-initiatrice de l'initiative « Schengen is alive » et directrice du Centre Européen Schengen

Philipp Krämer , Professeur par intérim en linguistique (Université européenne Viadrina de Francfort (Oder), Viadrina-Center B/ORDERS IN MOTION)

Florian Weber, Professeur jun. en études européennes, spécialisé sur l'Europe occidentale et les espaces frontaliers (Université de la Sarre, UniGR-Center for Border Studies)

Animation

Christian Wille , Chercheur en étude des frontières et directeur de l'UniGR-Center for Border Studies (Université du Luxembourg)

Astrid M. Fellner, Professeure de littérature et d'études culturelles nord-américaines (Université de la Sarre)

Entrée gratuite, langues de travail : allemand et français (sans interprétation)

Télécharger le programme

Inscription requise : https://bit.ly/2ApYtz6 La table ronde est ouverte au public et s’adresse aux étudiants, chercheurs et acteurs de la coopération transfrontalière.

Organisation Christian Wille (Université du Luxembourg)

Astrid M. Fellner (Université de la Sarre)

Eva Nossem (Université de la Sarre)

Anett Schmitz (Université de Trèves)

