(AGENPARL) – dom 15 agosto 2021 SWING ON THE BEACH ENTUSIASMA PESCARA

NELLA PRIMA SERATA ALLO STADIO DEL MARE

Partenza bollente per Swing on the Beach la manifestazione, allestita dall’Italian Swing Dance Society,

aperta ieri sera (sabato 14 agosto) con il primo concerto in programma.

Stasera (15 agosto) secondo appuntamento musicale mentre domani (16 agosto) spazio a un

documentario-tributo alla regina dello Swing, Norma Miller, e a un seminario storico nella sala consiliare

del municipio.

Il progetto della società presieduta da Roberta Bevilacqua con Maurizio Meterangelo direttore

artistico è realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara e l’EACEA (Programma Europa Creativa

dell’Unione Europea), all’interno dello Swinging Europe.

Sponsor: Fondazione PescarAbruzzo.

Tutti esauriti i (pochi causa restrizioni Covid) posti a sedere nella spiaggia tra la Nave di Cascella e il

mare, nel centro di Pescara.

Come ha ricordato il sindaco, Carlo Masci, nel breve saluto prima dello show, «un luogo unico, lo stadio

del Mare. Qui si può suonare praticamente in riva all’Adriatico. Il nostro è l’unico palco a dieci metri

dall’acqua nel centro di una città».

Poi spazio alla musica con l’introduzione della presentatrice delle serate, Alessandra Relmi.

Apertura affidata ai padroni di casa, la Billy Bros. Swing orchestra, capitanata da Big Daddy, alias

Maurizio Meterangelo, contrabbassista, cantante, capo orchestra, animatore sul palco.

Il repertorio presentato è stato quello proprio dello Swing, la magica era musicale degli anni Trenta e

Quaranta del Novecento con brani tratti dal repertorio degli artisti più rappresentativi: Cab Calloway,

Count Basie, Benny Goodman…

Eccezionale Meterangelo nel “Minnie the moocher” cavallo di battaglia di Calloway, conosciuto ai più per

la fantastica esibizione dell’ormai anziano musicista nel film culto “The Blues Brothers”. L’artista

pescarese non ha fatto rimpiangere affatto il leggendario artista e, quasi come ulteriore omaggio,

indossava uno zoot suit (gli abiti in stile dell’epoca con le giacche al ginocchio e i pantaloni con la vita

altissima, divisa di tutto il gruppo) completamente bianco.

Pochi ma significativi interventi canori di Roberta Bevilacqua, Lady Swing, in particolare in un altro brano

celebre e celebrato dal cinema come Why don’t you do right (la canzone “cantata” da Jessica nel film “Chi

ha incastrato Roger Rabbit”).

Fantastiche le esibizione coreografiche delle due coppie di performer, Arnas & Egle (dalla Lituania) e

Filippo & Tiziana (dall’Italia), limitati dall’impossibilità di avere un palco tutto per loro ma ugualmente

brillanti e coinvolgenti. A chiudere la serata gli svedesi Gentlemen & Gangsters, che, con un repertorio

più Dixieland, hanno dimostrato che la latitudine di nascita niente ha a che fare con la capacità di

riscaldare il pubblico.

Ad aprire i due set il dj Alecs.

Stasera secondo appuntamento musicale con altri due gruppi. Ecco il programma

15.08 SUNDAY NITE FAREWELL – STADIO DEL MARE

20,30 Alecs DJ

21,30 SPAGHETTI Brothers (I)

22,30 DJ Rhythm Lord

23 TROUPERS Swing Band (E)

Domani, infine, il pomeriggio nella sala consiliare del Comune:

16.08 EDUCATIONAL SWING CHANNEL – SALA CONSILIARE COMUNE

16,30 Queen of Swing – Documentario su Norma Miller

18 Conferenza Storico/Culturale con Arnas Razgunas e Maurizio Meterangelo

19,30 Brindisi di arrivederci a Swing On The Beach 2022

