SVIZZERA: INIZIATA LA PRODUZIONE DI MASCHERINE LAVABILI E RIUTILIZZABILI

(AGENPARL) – ROMA, lun 18 maggio 2020

I ricercatori del Laboratorio federale di prova dei materiali (Empa) in collaborazione con l’industria tessile svizzera hanno sviluppato la tecnologia e standard di qualità per le mascherine in tessuto lavabili e riutilizzabili destinate al grande pubblico.

Mascherine tessili sono in circolazione da quando la malattia COVID-19 è stata scoperta, ma sin qui non garantivano una protezione efficace. Su incarico della cosiddetta National COVID-19 Science Task Force della Confederazione, il progetto ReMask ha ora definito norme specifiche per le maschere in tessuto che dovrebbero ridurre al minimo il rischio di diffusione del coronavirus.

«In brevissimo tempo nei laboratori di Empa abbiamo sviluppato e implementato le tecnologie e i processi necessari», spiega in una nota René Rossi del laboratorio Membrane e tessuti biomimetici di San Gallo. Per simulare ciò che accade all’interno e all’esterno di una mascherina, i ricercatori hanno utilizzato saliva colorata artificialmente di rosso. Sono state studiate la permeabilità all’aria, l’impermeabilità agli spruzzi di saliva e l’efficienza di filtrazione delle microparticelle.

I metodi di analisi e i protocolli di prova per le mascherine tessili riutilizzabili vengono ora trasmessi all’azienda svizzera indipendente di test e certificazione Testex, con sede a Zurigo. Quest’ultima ha ideato un’etichetta speciale per le mascherine lavabili, che dà la garanzia di avere a che fare con il prodotto sviluppato dall’Empa.

Il Laboratorio federale ha già trasmesso gli standard per la produzione locale di mascherine in tessuto a diverse aziende svizzere del settore. In questo modo, la produzione può iniziare immediatamente. Le aziende distribuiranno i prodotti attraverso i rivenditori, ma anche direttamente.

