17-03-2022

[SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ NEL PNRR:](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/economia-pulita-futuro-impresa-e-sostenibilit%C3%A0-roma-18-marzo-2022-ore-10-00) Istituzioni e imprese a confronto nel quadro della nuova crisi internazionale

Venerdì 18 marzo 2022 ore 10.00

Roma, Via IV Novembre, 149

L’Ufficio in Italia del Parlamento europeo organizza, in collaborazione con Economia pulita, la conferenza dal titolo “Sviluppo e Sostenibilità nel PNRR: Istituzioni e imprese a confronto nel quadro della nuova crisi internazionale”. Parteciperanno, tra gli altri, i parlamentari europei [Simona Bonafè](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE/home) (S&D-PD) e [Salvatore De Meo](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/204333/SALVATORE_DE%20MEO/home) (PPE-FI).

Tra gli ospiti anche Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al ministero dell’economia e delle finanze e Vannia Gava, sottosegretario al ministero della transizione ecologica. Interverranno anche Luigi Di Marco, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e Aldo Ravazzi Douvan, Università Luiss Guido Carli di Roma, sviluppo sostenibile.

L’evento, che si terrà in formato ibrido, sarà inoltre occasione di confronto tra aziende leader del settore per discutere di infrastrutture, mobilità, logistica e agricoltura sostenibile, politiche per il lavoro, fattori di sostenibilità, energia e territorio.

L’evento sarà aperto dai saluti del responsabile dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e da Francesco Montanari, coordinatore scientifico di Economia pulita – professore ordinario nell’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara.

