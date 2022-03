(AGENPARL) – Roma, 17 marzo 2022 – Gli agricoltori svedesi potrebbero essere costretti a ridurre anche del cinquanta percento dei loro raccolti a causa della carenza di letame e fertilizzanti, una contrazione dovuta al conflitto in Ucraina e alle sanzioni associate alla guerra.

La Svezia, che dipende fortemente dall’importazione di letame da quando la produzione è quasi cessata negli anni 2000, potrebbe dover affrontare gravi problemi agricoli a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, poiché la Svezia importa tra il 15 e il 20% del suo letame dalla Russia.

La Russia è anche un’importante fonte di fosforo e potassio, ingredienti chiave nella produzione di fertilizzanti, e tra sanzioni ed interruzioni dell’approvvigionamento alcuni agricoltori svedesi temono che i raccolti possano ridursi del 50%.

L’agricoltore Andreas Lidén, che gestisce una fattoria nel Västergötland di 500 ettari di produzione di grano, ha parlato alla rivista Tidningen Naringslivet dei costi del letame e dei fertilizzanti, dicendo : «Normalmente pago circa 1,2 milioni di corone svedesi all’anno, ma quest’anno il costo è salito a due milioni. Stiamo anche lottando con i costi del diesel alle stelle».

I prezzi del gas, anch’essi aumentati dall’inizio del conflitto in Ucraina, sono anche un fattore nella produzione di letame e fertilizzanti, e mentre molti agricoltori saranno in grado di integrare le loro scorte di letame con letame proveniente da paesi dell’Europa occidentale come la Francia o la Norvegia, i costi saranno molto più alti.

Il rapporto arriva appena una settimana dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che le sanzioni contro la Russia potrebbero destabilizzare i mercati alimentari ed energetici globali, affermando che «I loro prezzi stanno aumentando, ma non è colpa nostra. È il risultato dei loro stessi errori di calcolo. Non c’è bisogno di biasimarci».

«Se continuano a creare problemi per il finanziamento e la logistica della consegna dei nostri beni (fertilizzanti), i prezzi aumenteranno e questo influenzerà il prodotto finale, i prodotti alimentari», ha aggiunto Putin.

Svein Tore Holsether, capo dell’azienda agricola Yara International, ha anche avvertito che una crisi alimentare locale era all’orizzonte.

«Metà della popolazione mondiale riceve cibo grazie ai fertilizzanti… e se questo viene rimosso dal campo per alcune colture, la resa diminuirà del 50%», ha affermato.

«Per me, non è se stiamo entrando in una crisi alimentare globale, ma quanto grande sarà la crisi».

Ed in Italia come siamo messi, visto che il settore agricolo è stato letteralmente massacrato, facendo scappare i giovani?

Ma soprattutto in Italia, quale è la strada per lo sviluppo, inteso non come un concetto ma un processo complesso che si dirama in più direttrici (tre), e che parte dalla valorizzazione dei veri protagonisti dell’agricoltura: i piccoli imprenditori?

Ah, a saperlo…