(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 15 ottobre 2021

comunicato stampa

Superbonus per la riqualificazione delle strutture alberghiere, la dichiarazione del sindaco Jamil Sadegholvaad:

“La ripartenza strutturale dell’intero comparto turistico passa dalle risorse del Pnrr e da come i soggetti pubblici e privati sapranno cogliere mettere a frutto questa irripetibile opportunità. Un passaggio chiave, argomento centrale anche dei tanti dibattiti e confronti ospitati al TTG di Rimini, fiera tornata dopo la pandemia a registrare numeri importanti, a testimonianza della voglia degli operatori di investire su un driver strategico per l’economia italiana. E se modernizzazione è la parola chiave, questa non può che riguardare tanto le infrastrutture quanto l’offerta dei servizi, a partire dalla rigenerazione delle attività ricettive, uno degli obiettivi annunciati dall’atteso ‘Pnrr turismo’ e fondamentale nel progetto di rilancio dell’immagine del Paese e della nostra riviera, soprattutto nei confronti di quei mercati esteri che dobbiamo conquistare e a cui dobbiamo offrire spazi e servizi di qualità. L’auspicio è che il pacchetto di misure del valore di circa due miliardi di euro rilanciato dal Ministro Garavaglia proprio dalla fiera riminese trovi immediata applicazione, a partire dall’introduzione del superbonus dell’80% per le imprese alberghiere – e per stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, fiere – a cui dovrebbe aggiungersi un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 40 mila euro. Un’azione troppe volte ritardata, richiesta a gran voce sia dagli operatori sia dai Comuni, nella consapevolezza che il rilancio passa necessariamente dalla capacità di mettere i privati nelle condizioni di investire, affiancando e completando i processi di trasformazione urbana che le città stanno progettando e portando avanti. Rimini su questo fronte può essere considerato un caso scuola in Italia, un esempio per i tanti progetti pubblici di rigenerazione urbana che saranno da traino anche agli investimenti privati.

Con fatica ci stiamo lasciando alle spalle due stagioni difficili, che hanno stravolto la nostra quotidiana e messo a dura prova la nostra economia. Oggi, grazie alla campagna vaccinale e a quanto fatto per contenere il virus, siamo nelle condizioni di guardare al futuro con fiducia e per questo è necessario non perdere ulteriore tempo”.

