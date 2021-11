(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Nota stampa

SUPERBONUS CASTELLI, “STRALCIATA NORMA CHE LIMITAVA POTENZIALITA’”

Roma – “Abbiamo lavorato intensamente in questi giorni per fare in modo che la Legge di Bilancio confermasse, per tutti i bonus edilizi, il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta. Sono questi due gli strumenti che, alla base del Superbonus, hanno garantito, ad oggi, il grandissimo successo di una misura fortemente voluta e difesa dal MoVimento 5 Stelle.

La transizione ecologica va portata avanti nei fatti, garantendo che questi strumenti possano essere utilizzati in modo estremamente virtuoso.

Ci siamo sempre battuti contro le frodi, e gli abusi. Molte norme che vanno in questa direzione sono il frutto di una grande collaborazione che io stessa ho avviato con la Guardia di Finanza e le Agenzie fiscali e portano la firma del MoVimento. Ma nessuna di queste norme introduce oneri burocratici o meccanismi che in qualche modo disincentivino il regolare utilizzo di agevolazioni. Anche per questo, in Consiglio dei Ministri, ci siamo battuti per eliminare dal testo del Decreto Legge “per il contrasto alle frodi” una norma che poteva danneggiare o limitare il potenziale del Superbonus e degli altri bonus edilizi”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in un post sui social.

