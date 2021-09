(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Superbonus: Architetti, Miceli, “bene proroga, ma Agenda Urbana sia tra le priorità del Governo per realizzare la svolta ambientale”

Roma, 29 settembre 2021. Positivo il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori riguardo la proroga al 2023 del Superbonus, contenuta nella nota di accompagnamento al Def, che sottolinea, tuttavia, alcune criticità.

Per il presidente, Francesco Miceli, “il provvedimento ha certamente consentito la ripresa del settore delle costruzioni colpito già dal 2008 da una profonda crisi strutturale che è stata fortemente aggravata dall’emergenza pandemica. A questo importante risultato economico non si è però aggiunto un risultato altrettanto apprezzabile sul piano ambientale a causa dello stato del nostro patrimonio edilizio, vecchio ed obsoleto, sul quale gli interventi sono stati necessariamente poco incisivi”.

“Per realizzare quella svolta epocale in materia ambientale che tutti auspichiamo occorre inserire l’Agenda Urbana tra le priorità del Governo e definire politiche efficaci che abbiano al centro il futuro sostenibile delle città”.

“Serve, quindi, che, nel tempo, il Superbonus diventi una misura strutturale all’interno di nuove strategie, basate sulla rigenerazione urbana, puntando, non su interventi a pioggia o episodici, ma su interventi integrati in ambito urbano, introducendo una sorta di Superbonus urbano. Tutto ciò al fine di avviare azioni concrete verso la riqualificazione urbana ed energetica delle periferie, la qualità degli spazi urbani, l’efficienza delle reti tecnologiche urbane alimentate da energia rinnovabile, il potenziamento del verde, la mobilità dolce”.

“Mettere in essere strategie innovative per la filiera delle costruzioni – conclude – ci metterebbe anche al riparo dal riproporsi di una crisi strutturale da cui sarebbe difficile venire fuori, tenuto conto che la crescita del settore – bisogna riconoscerlo – è figlia di una bolla, indotta appunto dai cospicui incentivi fiscali, i cui effetti saranno limitati nel tempo”.

🔊 Listen to this