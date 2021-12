(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Superbonus, Accoto (M5S): “Abbiamo anticipato Europa, non disperdere vantaggio”

Roma, 18 dicembre 2021 – “Basta guardare i dati del Superbonus per capire il suo grande successo. Al 30 novembre sono quasi 70.000 gli interventi edilizi incentivati per un totale di 11,9 miliardi di investimenti. Grazie a questa norma abbiamo rilanciato il settore edilizio e portato avanti il nostro Paese nel percorso per l’abbattimento delle emissioni di gas serra con l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano. Siamo stati lungimiranti e con la nostra battaglia per introdurre questa detrazione abbiamo anticipato tutti i partner europei su questa strada. Ora che abbiamo questo vantaggio ridimensionare il superbonus con limitazioni e paletti sarebbe un errore madornale che non possiamo permetterci” E’ quanto ha affermato la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali, intervistata dal quotidiano La Notizia.

