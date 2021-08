(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Johnson & Johnson is recalling select aerosol sunscreen products. Protect yourself from the sun and recalled products with this email.

Recalled Sunscreen Products

Spending time in the summer sun can be fun, as long as you protect yourself from harmful rays with sunscreen. Before you head outside, check your home for these recalled aerosol sunscreen products. These are recently recalled Johnson & Johnson sun protection due to the presence of benzene, a known carcinogen:

NEUTROGENA® Beach Defense® aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Cool Dry Sport aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Invisible Daily™ defense aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Ultra Sheer® aerosol sunscreen

AVEENO® Protect + Refresh aerosol sunscreen

The FDA advises you stop using these sunscreens, dispose of them and continue to take sun protection measures. Cover up and wear sunscreen as well as a hat and sunglasses when you head outside. During the hottest part of the day, try to seek shade or stay indoors. [Learn more about the recall](https://connect.usa.gov/e2t/tc/MWHh9Mm17FvN6CtlHwyYg6CW8VsNl14vPrXqN1MKF-f5nxH1V3Zsc37CgCkHVgdC-m2vPYv5W3CJR3l1JknZ5W8b6_PW60lwX-V8Pv2f2y6QMmW2sgg_K2cyDjxW2NJbbh7zJkrpW3klTMn5Pyx4yN304ZSMF0Fd1N4NP6GNDyjlrW6WlH-P9gCtSxW5Y3Wvp6nFhD7W7dxjVy6Z3KFqW4bbm-T92WrsbVzp8PY2Hj-StN1T_CbS6b4SLW4rSp994S8pG7W97dF6n42L4FVW3c0Cjd42RcdjW5cMP4j7d6dRMW5hkdZT2QhPcXW61ByNW4CSYrnW3QJXsR4cdTbVW5ryW9q11q7NmW48pG_x18k_wzN85l4PXqDsW2W8xTcJr7JQSpCW6hykg_60Zs3qW52m3f53LgGHHV5Fry483lc8tW8bsBKW5yJPHfW6805jQ2vVmJNW7RmlSy3GbXcKW1Mw70W52ZC28W5ZFhXY4Z9nP-W22H3nw7bdtpHMZRPvq9sMy-W4ykfFD14Wzb0W6Xd7vD982lv-2911).

[Outdoor – National Park – Lake – Sun](https://connect.usa.gov/e2t/tc/MWHh9Mm17FvN6CtlHwyYg6CW8VsNl14vPrXqN1MKF-f5nxH1V3Zsc37CgTx3N7d5MtzNlsMlW2NwNlp2zqp7cVMghRB8JtbRbW2w4DtP4cxkwrVW0xrX3bCsMhW4GTQVZ2Tr1BbW570TTK3571bdW2_DWRH76r3YxW4J5mcb6Zzx3wW5kkJGT1xbNg1W6Q7G072KlVW7W5dyyWt5TfP2YW2z9QFM5wB7dMW8CPQh-1djnHTVDq1Ly8NjZ6sVxRsZG6dL5-1W4ZTGS18BBNmVW85-sT98vCRnWW3ZkK1w28f4PSW34wcRM12yhGzW7sB3BG7GM1JlN3L50k-_ldgVW7mf4P8568RNkN1JLb-TZ3L6YW1ZVyMC100YFlW3fnF7X9kJM4LW2xP9tf7_0TQxW3JgfRS7x8yLzW3pNK015cW-bVW6NVDh76YpWQrN5MjBwk3fwy2W75Md6v3jpfdXN7WV_S0qb-MjW68hTS46sX6FBVsk2122xFSzvW6fhtqm4v7xX1W820jc68z3n8yW3q71ky5SG1Kk3d_71)

