SULTANATE’S INFLATION FALLS 1.40% IN JULY 2020

(AGENPARL) – MUSCAT (OMAN), mar 18 agosto 2020

انخفض معدل التضخم بالسلطنة بشهر يوليو 2020م بنسبة 1,4% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل انخفاضا بنسبة 0,2% مقارنة بشهر يونيو 2020م.

ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار بشهر يوليو 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0,42% ومجموعة النقل بنسبة 6,55% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0,12% والملابس والأحذية بنسبة 0,72% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1,06% ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0,36% وكذلك مجموعة الاتصالات بنسبة 0,06% والثقافة والترفيه بنسبة 0,18%.

وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0,61% ومجموعة التعليم بنسبة 2,21% ومجموعة الصحة بنسبة 0,29%والتبغ بـ 0,01%.

وشهدت محافظات السلطنة انخفاضا في مؤشر التضخم لشهر يوليو 2020 م. مقارنة بالفترة المماثله من العام السابق، حيث انخفض المؤشر بنسبة 2,13% في محافظة ظفار، وبنسبة 1,8% في محافظة البريمي، وبنسبة 1,7% في محافظة الداخلية و1,45 في محافظة شمال الباطنة، وبنسبة 1,4% في محافظة الظاهرة، وبنسبة 1,37% في محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية و1.14 بمحافظة مسقط.

ومقارنة بالشهر السابق انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0,2% حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0,41% ومجموعة النقل بـ 0,38% والملابس والأحذية بـ 0,64% ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0,01% والاتصالات بـ 0,01%.

وارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ 0,14% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0,09%. واستقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والثقافة والترفيه والصحة والتعليم والتبغ.

Fonte/Source: https://www.ncsi.gov.om/News/Pages/NewsCT_20200817101442880.aspx