SULTANATE’S ELECTRICITY PRODUCTION FALLS 6.5% IN FEB 2020

(AGENPARL) – MUSCAT (OMAN), dom 17 maggio 2020

بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية فبراير 2020م أكثر من 4 آلاف جيجا واط في الساعة وبنسبة انخفاض قدرها 6.5% مقارنة بنهاية فبراير عام 2019م.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية فبراير 2020م بلغ 4 آلاف و80.2 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نهاية فبراير 2019م الذي شهد اجمالي إنتاج بـ4 آلاف و365.6 جيجا واط في الساعة.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ألفين و538.2 جيجا واط في الساعة مسجلة نسبة انخفاض قدرها 8% عن نهاية فبراير 2019م الذي شهد إنتاج ألفين و760.3 جيجا واط في الساعة.

وسجلت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية ارتفاعا بإجمالي الإنتاج نسبته 13.9% حيث بلغ إجمالي الإنتاج 911.5 جيجا واط في الساعة مقارنة بـ 800 جيجا واط في الساعة بنهاية فبراير 2019م.

وفي محافظة ظفار بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء حتى نهاية فبراير 469.4 جيجا واط في الساعة بانخفاض نسبته 2.9% عن نهاية فبراير 2019م التي شهدت انتاج 483.4 جيجا واط في الساعة.

كما سجل إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة مسقط انخفاضا نسبته 75.8% ليبلغ 47.9 جيجا واط في الساعة مقارنة 198 جيجا واط في الساعة بنهاية فبراير 2019م.

وفي محافظة الوسطى زاد إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 6.1% مسجلا بنهاية فبراير 2020م نحو 68.5 جيجا واط بالساعة مقارنة بنفس الفترة من 2019م التي شهدت إجمالي إنتاج كهرباء بالمحافظة بـ 64.6 جيجا واط في الساعة، في حين بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة مسندم 42.7 جيجا واط في الساعة.

أما صافي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية فبراير 2020م والذي يشمل مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق فقد بلغ 3 آلاف و965.9 جيجا واط في الساعة مقارنة بنهاية فبراير 2019م حيث بلغ صافي الإنتاج 4 آلاف و165.1 جيجا واط في الساعة بانخفاض قدره 4.8%.

وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة حيث بلغ صافي الإنتاج بنهاية فبراير ألفين و455.6 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019م التي شهدت صافي إنتاج بـألفين و608.4 جيجا واط في الساعة وبنسبة انخفاض قدرها 5.9%.

وجاءت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بالمرتبة الثانية من حيث صافي الإنتاج الذي ارتفع بنسبة 13.5 % ليبلغ بنهاية فبراير 884.9 جيجا واط في الساعة مقارنة بـ 779.9 جيجا واط في الساعة بنهاية فبراير 2019م.

وبلغ صافي إنتاج الكهرباء في محافظة مسقط 55.8 جيجا واط في الساعة وبنسبة انخفاض قدرها 71% مقارنة بنهاية فبراير من عام 2019م التي شهدت صافي إنتاج بـ 192.4 جيجا واط في الساعة.

أما في محافظة ظفار فقد بلغ صافي إنتاج الكهرباء 447 جيجا واط في الساعة بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019م التي شهدت صافي انتاج بـ 454.8 جيجا واط في الساعة.

وفي محافظة الوسطى شهد صافي إنتاج الكهرباء ارتفاعا بـ 9.7% مسجلا حتى فبراير الماضي 79.7 جيجا واط في الساعة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019م التي شهدت صافي إنتاج للكهرباء بـ 72.7 جيجا واط في الساعة، وسجل صافي إنتاج الكهرباء في محافظة مسندم 41.1 جيجا واط في الساعة.

الجدير بالذكر أن صافي إنتاج الكهرباء يشمل أيضا الإنتاج من المولدين الذاتيين والوحدات المؤجرة التي تعمل عن طريق الديزل والذي لا يظهر في إجمالي الإنتاج.

من ناحية أخرى بلغ إنتاج السلطنة من المياه حتى نهاية ديسمبر 2019 نحو 446 مليونا و142 ألف متر مكعب بزيادة قدرها 5.8% عن نهاية ديسمبر 2018 م التي شهدت إنتاج مياه بـ 421 مليونا و723 ألفا و300 متر مكعب.

وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية ديسمبر 2019م في محافظة مسقط بـ 5.9% مسجلا 197 مليونا و506 آلاف و400 متر مكعب مقارنة بنهاية ديسمبر 2018م التي شهدت إنتاج 186 مليونا و577 ألفا و200 متر مكعب.

كما ارتفع إنتاج المياه في محافظة ظفار بـ 5.3% مسجلا 59 مليونا و890 ألفا و600 متر مكعب مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018م حيث شهدت تلك الفترة إنتاج 56 مليونا و853 ألفا و100 متر مكعب.

وبلغ إنتاج المياه بالمحافظات الأخرى بنهاية ديسمبر 188 مليونا و744 ألفا و900 متر مكعب وبارتفاع قدره 5.9% عن نهاية ديسمبر 2018م حيث بلغ الانتاج 178 مليونا و293 ألفا و100 متر مكعب.

Fonte/Source: https://www.ncsi.gov.om/News/Pages/NewsCT_20200517093911770.aspx