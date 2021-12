(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Suicidio assistito: Bazoli (Pd), in Aula lunedì, auspico dialogo come in commissione

“Sono contento per la conclusione dei lavori in commissione sul suicidio assistito, che ci permette di arrivare in Aula lunedì prossimo. Ringrazio tutti i gruppi per il lavoro accurato e costruttivo che ha consentito di migliorare il testo di partenza. Mi auguro che lo stesso spirito di confronto e dialogo possa essere mantenuto anche in Aula, per consentire al Parlamento di approvare una legge in linea con i principi e le raccomandazioni della Corte costituzionale, su un tema delicato che ci riguarda tutti senza distinzioni”.

Lo dichiara Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera.

