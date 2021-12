(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 SUD, D’ATTIS (FI): “GRAZIE A FI IMPEGNO GOVERNO SU INFRASTRUTTURE”

“Grazie al collega Gianluca Rospi (primo firmatario) abbiamo incassato l’impegno del Governo a sostenere il prolungamento del corridoio europeo TEN-T fino a Lecce e di sostenere l’inserimento del porto di Brindisi nella rete dei porti strategici (rete core). Insieme a Gianluca abbiamo lavorato per una mozione a favore delle infrastrutture in particolare del Sud e lo ringrazio per aver sostenuto l’inserimento da me proposto che riguarda Brindisi e la dorsale adriatica pugliese”.

Così in un post su Facebook Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.

