(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 SUD: D’ATTIS: ANNUNCIO CARFAGNA CERTEZZA 40 PER CENTO PNRR METTE FINE A NOIOSO RUMORE SOTTOFONDO CONTRO GOVERNO

“L’annuncio della ministra Carfagna di un emendamento al decreto legge Governance per assicurare l’allocazione di almeno il 40% delle risorse al Pnrr alle Regioni meridionali tramite bandi mette la parola fine alla ridda di voci e strumentalizzazioni che in questi mesi hanno rappresentato un noioso rumore di sottofondo, frutto di malevoli interpretazioni e maldestri tentativi di dequalificare l’operato del governo in tema di politiche per il Sud”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis. “Il Pnrr – continua – rappresenterà per il Meridione una splendida e decisiva opportunità per recuperare a lunghe falcate il gap che lo separa dal resto dell’Europa. La certezza che una parte consistente venga investita proprio per colpare questa distanza rappresenta una scelta politica di non poco conto. Un’inversione a U, rispetto al recente passato. Con buona pace di chi ancora quell’infruttuoso passato lo rimpiange”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this