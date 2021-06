(AGENPARL) – lun 07 giugno 2021 Per scaricare il file, basta cliccare, o richiamare nel browser, il seguente link:

Su Raiplay l’impegno della Polizia di Stato in tempo di Covid

L’impegno della Polizia di Stato in tempo di Covid. L’impegno e l’abnegazione delle Forze dell’ordine in tempo di Covid è il tema centrale di uno speciale realizzato da Rai Istituzioni per ricordare lo sforzo profuso dalle donne e uomini in uniforme durante il periodo contrassegnato dalla pandemia da Covid19.

Da oggi è disponibile su Raiplay la puntata dedicata alla Polizia di Stato, che racconta, attraverso le parole del capo della Polizia Lamberto Giannini, come la nostra Istituzione abbia reagito e come si sia adeguata ed evoluta durante l’ultimo difficile anno.

“Abbiamo seguito sempre l’evoluzione delle fasi della pandemia assicurando costanti servizi sul territorio a sostegno del rispetto delle norme, e a garanzia dell’Ordine pubblico, restando sempre vicini ai cittadini”. Con queste parole il prefetto Giannini ha ribadito l’impegno costante delle donne e degli uomini della Polizia di Stato sottolineando come “rimarrà indelebile la reciproca vicinanza con i cittadini nell’affrontare questa crisi, e rimarrà indelebile il ricordo di commosso delle persone che non ci sono più a causa del virus”.

La puntata racconta anche l’attività della Direzione centrale di sanità che con i suoi 300 medici, 40 psicologi e 500 infermieri dislocati in tutto il territorio nazionale, ha supportato i poliziotti impegnati ed esposti in prima linea per contrastare il diffondersi del virus.

Come ha ricordato il direttore centrale di sanità Fabrizio Ciprani, i nostri sanitari “sono intervenuti, fin dalla prima fase a favore della cittadinanza dando supporto e affiancando i medici di famiglia. A Roma, insieme alla Asl, è stato gestito un Centro vaccinale per gli over 80 e fasce deboli dove sono stati effettuati 20.000 vaccini, ricevendo l’apprezzamento da parte dei tanti che si sono vaccinati presso il nostro hub”.

