(AGENPARL) – Roma, 04 marzo 2022 – Secondo i ricercatori svedesi dell’Università di Lund, l’RNA messaggero (mRNA) del vaccino COVID-19 di Pfizer è in grado di entrare nelle cellule del fegato umano e viene convertito in DNA .

I ricercatori hanno scoperto che quando il vaccino mRNA entra nelle cellule del fegato umano, attiva il DNA della cellula, che si trova all’interno del nucleo, per aumentare la produzione dell’espressione genica LINE-1 per produrre mRNA.

L’mRNA lascia quindi il nucleo ed entra nel citoplasma della cellula, dove si traduce nella proteina LINE-1. Un segmento della proteina chiamato open reading frame-1, o ORF-1, torna quindi nel nucleo, dove si attacca all’mRNA del vaccino e si trascrive inversa in spike di DNA.

La trascrizione inversa è quando il DNA è costituito da RNA, mentre il normale processo di trascrizione coinvolge una porzione del DNA che funge da modello per creare una molecola di mRNA all’interno del nucleo.

“In questo studio presentiamo prove che il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è in grado di entrare nella linea cellulare del fegato umano Huh7 in vitro”, hanno scritto i ricercatori nello studio, pubblicato su Current Issues of Molecular Biology . “L’mRNA di BNT162b2 viene trascritto a livello intracellulare nel DNA alla velocità di 6 [ore] dopo l’esposizione a BNT162b2”.

BNT162b2 è un altro nome per il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 commercializzato con il marchio Comirnaty.

L’intero processo è avvenuto rapidamente in sei ore. L’mRNA del vaccino che si converte in DNA e si trova all’interno del nucleo della cellula è qualcosa che i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno affermato che non sarebbe accaduto.

“Il materiale genetico fornito dai vaccini mRNA non entra mai nel nucleo delle tue cellule”, ha affermato il CDC nella sua pagina web intitolata ” Miti e fatti sui vaccini COVID-19 “.

Questa è la prima volta che i ricercatori hanno mostrato in vitro o all’interno di una capsula di Petri come un vaccino mRNA viene convertito in DNA su una linea cellulare di fegato umano, ed è ciò che esperti di salute e verificatori di fatti hanno affermato che per oltre un anno non potrebbe verificarsi.

Il CDC afferma che i “vaccini COVID-19 non cambiano o interagiscono con il tuo DNA in alcun modo”, affermando che tutti gli ingredienti sia nell’mRNA che nei vaccini COVID-19 del vettore virale (somministrati negli Stati Uniti) vengono scartati dal corpo una volta prodotti gli anticorpi. Questi vaccini forniscono materiale genetico che istruisce le cellule a iniziare a produrre proteine ​​​​spike trovate sulla superficie di SARS-CoV-2 che fa sì che COVID-19 produca una risposta immunitaria.

Pfizer non ha commentato i risultati dello studio svedese e ha detto solo che il suo vaccino mRNA non altera il genoma umano.

“Il nostro vaccino COVID-19 non altera la sequenza del DNA di una cellula umana”, ha detto un portavoce della Pfizer a The Epoch Times in una e-mail. “Presenta solo il corpo con le istruzioni per costruire l’immunità”.

Più di 215 milioni o il 64,9 per cento degli americani sono completamente vaccinati al 28 febbraio, con 94 milioni che hanno ricevuto una dose di richiamo.

Disturbi autoimmuni

Lo studio svedese ha anche trovato proteine ​​spike espresse sulla superficie delle cellule del fegato che secondo i ricercatori potrebbero essere prese di mira dal sistema immunitario e possibilmente causare epatite autoimmune, poiché “ci sono stati casi clinici su individui che hanno sviluppato epatite autoimmune dopo la vaccinazione BNT162b2. “

Gli autori del primo caso segnalato di una donna sana di 35 anni che ha sviluppato un’epatite autoimmune una settimana dopo la sua prima dose del vaccino Pfizer COVID-19 hanno affermato che esiste la possibilità che “gli anticorpi diretti contro la punta indotti dalla vaccinazione possano anche innescare condizioni autoimmuni in individui predisposti” poiché è stato dimostrato che “i casi gravi di infezione da SARS-CoV-2 sono caratterizzati da una disregolazione autoinfiammatoria che contribuisce al danno tissutale”, di cui sembra essere responsabile la proteina spike del virus.

Le proteine ​​​​spike possono circolare nel corpo dopo un’infezione o un’iniezione con un vaccino COVID-19. Si presumeva che la proteina spike del vaccino sarebbe rimasta per lo più nel sito di iniezione e sarebbe durata fino a diverse settimane come altre proteine ​​​​prodotte nel corpo. Ma gli studi stanno dimostrando che non è così.

Lo studio sulla biodistribuzione del vaccino Pfizer dell’agenzia di regolamentazione giapponese ( pdf ) ha mostrato che alcuni mRNA si sono spostati dal sito di iniezione e attraverso il flusso sanguigno e sono stati trovati in vari organi come fegato, milza, ghiandole surrenali e ovaie di ratti 48 ore dopo l’iniezione.

In uno studio diverso , le proteine ​​spike prodotte nel corpo dopo aver ricevuto un’iniezione Pfizer COVID-19 sono state trovate su minuscole vescicole di membrana chiamate esosomi, che mediano la comunicazione cellula-cellula trasferendo materiale genetico ad altre cellule, per almeno quattro mesi dopo la seconda dose di vaccino.

La persistenza della proteina spike nel corpo “aumenta la prospettiva di un’infiammazione prolungata all’interno e di danni agli organi che esprimono la proteina spike”, secondo gli esperti di Doctors for COVID Ethics , un’organizzazione composta da medici e scienziati “che cercano di sostenere l’etica medica , sicurezza dei pazienti e diritti umani in risposta a COVID-19”.

“Finché la proteina spike può essere rilevata sulle vescicole di membrana derivate dalle cellule, il sistema immunitario attaccherà le cellule che rilasciano queste vescicole”, hanno affermato.

Il dottor Peter McCullough, internista, cardiologo ed epidemiologo, ha scritto su Twitter che i risultati dello studio svedese hanno “enormi implicazioni di cambiamento cromosomico permanente e sintesi di spike costitutivi a lungo termine che guidano la patogenesi di un nuovo genere di malattie croniche”.

Side-by-side important reports reverse transcription, nuclear DNA code for Spike, both significant discoveries. Enormous implications of permanent chromosomal change and long-term constitutive Spike synthesis driving the pathogenesis of a whole new genre of chronic diseases. pic.twitter.com/oCj4BdzNEE — Peter McCullough, MD MPH (@P_McCulloughMD) February 28, 2022

Non è noto se i risultati dello studio si verificheranno negli organismi viventi o se il DNA convertito dall’mRNA del vaccino si integrerà con il genoma della cellula. Gli autori hanno affermato che sono necessarie ulteriori indagini, anche su interi organismi viventi come gli animali, per comprendere meglio i potenziali effetti del vaccino mRNA.

“In questa fase, non sappiamo se il DNA trascritto inverso da BNT162b2 sia integrato nel genoma cellulare. Sono necessari ulteriori studi per dimostrare l’effetto di BNT162b2 sull’integrità genomica, compreso il sequenziamento dell’intero genoma delle cellule esposte a BNT162b2, nonché i tessuti di soggetti umani che hanno ricevuto la vaccinazione BNT162b2″, hanno affermato gli autori.