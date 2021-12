(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Learn about the student loan repayment timeline, choosing safe toys for kids and recognizing the signs of Seasonal Affective Disorder.

Learn Financial, Toy and Mental Health Safety Tips

[toddler boy playing with construction blocks](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb733q3n5V1-WJV7CgNRXW2nDPbf2pQ-SnW4rTMls1gxjtyM7zDYwFS8gLW4nd1nh45W1VyW65xzGQ3vkw2FW5bQCkN2jh40kW4CMmTN5rdz-HW8N6JT35vKwdNW4qkCMF26B8j7W17W1cc2vxJH3W6rqy-f3Y48M2W5VcsG9575QCHW25n_jL8PH_SRW71b13j8z1lCnW2nWNqj6jRq6QW1GxSwM1932yzW1R5RPb41Zb36W9h7y9d3F562TW14pfT61nyjMsW3CB-N02thvk034xK1)

[Icon_Money (2)](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb7G3q3nJV1-WJV7CgJxzN8yy38j_60XDN252g6N78Dx9W938hTX3t8FylW29FYwn2rWN3PW6P1BQg2BMkndF5vrC0kQsb9W82vD7g8bdmk1W1nbmXF1vMBNBW5KlW2K8tm-psW723h6S6mw6tQW33HvMH2-zCNmVk4Fp53PDmtmW58dnyz7njZT5W5W8gl23w1lR4W6Q2hQs2bQD-xW1mwVvd6pbDR9W2pr4M75chGd1W4N606K2bVgSdW2cq3Vm4p79-yW7XTzRj7Fy9DtW5m1swF8JNxBrW4JTBVp8twzpQW7YyRgH5k1p7NW2-R8cW55Q1QN3cS61)

Understand Student Loan Repayment

The interest-free pause on federal student loans will end on January 31, 2022. Understand your options as a borrower when payments resume on February 1. [Find relief and repayment tips from StudentAid.gov](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb7G3q3nJV1-WJV7CgJxzN8yy38j_60XDN252g6N78Dx9W938hTX3t8FylW29FYwn2rWN3PW6P1BQg2BMkndF5vrC0kQsb9W82vD7g8bdmk1W1nbmXF1vMBNBW5KlW2K8tm-psW723h6S6mw6tQW33HvMH2-zCNmVk4Fp53PDmtmW58dnyz7njZT5W5W8gl23w1lR4W6Q2hQs2bQD-xW1mwVvd6pbDR9W2pr4M75chGd1W4N606K2bVgSdW2cq3Vm4p79-yW7XTzRj7Fy9DtW5m1swF8JNxBrW4JTBVp8twzpQW7YyRgH5k1p7NW2-R8cW55Q1QN3cS61).

[Icon_Emergency](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb7m3q3npV1-WJV7CgRNkW6zZ-4V1HK_2VW1Hw2qf6fT0-gN4jcjDgvgWjKN4k7b9WxtCVLVY5Pw73tjf7PW4KCPBj6GCKf1W3ssxfz7z6sXxW16mm8246kKs0W2hpck02XXT27W3Fyvm-2h1Y5QW5L850c38K6VVW5qzvnv907FP6W1Y3rJn1GNT25W7mvBxJ30xs8LW1dyy-y4-k9SXW1J1HbQ43x0XNW56bWll4JHtWPW6PcbZZ6nVHL6W8hhprt1JZ3SNN4ct6hh_MrDDW78VPWd3sNCMhW6yHFCK5tkZh43jQd1)

Toy Safety for Kids

Toys are fun and entertaining for children, but some can be dangerous for certain age groups. Help protect your kids and [follow this toy safety guide (PDF)](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb7m3q3npV1-WJV7CgMgDW4xmTrC8TBkz8W5pqW1t5ZbN63W5Ct0r217YhbHW43rcfg6vzYLzW6xRJqb8q79r9W6svL4J9dCNYyW1MckJD52RTWdW1Jrh8W8ZQ627W2tgX9k87VbL4W4sRcGG2Qh6-CW3jM8yc7lrqDYVmxSyD7rYn0GW8sL0GB1sQLB4W1hTNr73F_hvwW7FvyvJ1qJLn5W14_DLR69bt1tW5GdXNS3_G-f6W43Lq6H5Ls4LjW4xhh_x1XbrGvW414dkY1c-q5NW3sZR778kW_wQW6hFHml196sJ53drv1) from the Consumer Product Safety Commission. Learn tips when buying and storing these products in your home. [Understand the latest toy recalls this holiday season](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb733q3n5V1-WJV7CgB2qW5XZPWv6KwqfqW6KVQJm2CjNSfW2rmljv41MpCQW4Tz0lF1FdNNXW8SqMM23SKKRbW2t50vq400JrbW8HdljH5mry0MW29_nxS3RByTdW1thvhT5zV_L9VYGvk12QMNNGW4vpJcR4NhWP6W23nYBS1dvJT6W7d3G666227DfW5WKX6-8WTMb_W5JrHYT7X2CZwW1psPf13dLk68W6llfCF7gY-XWW8KWZ3v88bChHVrB4KH5sTtqKW29SlsK1Wkwr831hS1).

[Icon_Health (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb7m3q3npV1-WJV7CgFbKW5Vz2Nl78PBcSW6JmwCR60qMfgW7DVm6-3-xpFMW43jSvL1XWcSSVCfMlV3KY0h2W84w1k_30QZ8zW7BNTzB7xPYzHVyX9lv60ph0FW6HQbjf4HDK7sW6qXR1y7vSZFMW8BkplQ4s3kmNW3rRQ752cMPP8W7SyZF22gg_MrW1WDqZ251XTw9W58C2py3CMf7ZW885cD47dmv1KW1C2zgs8ks8kTW5Qj9QS3vtsGSVjhJ9d85y-zYW4VBbjK13z-H3MXnvrcCjX2HW2Dyyx56Z5Mzh3gCQ1) Support Your Kid’s Mental Health

Is your child struggling with mental health issues? [Use this guide from USAGov](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb7m3q3npV1-WJV7CgSVBW58lVxS1-F2_BW7p5sZ24qfrcDW80KDBw8fQ0c4W9lR9jt5NvpBhW15xh9_1dBqCrVcDzLM1d1f8yW7WwSmB3Mj2y5W656Nj13QNc35M7pkxgVxJqNW6n-7MJ7xT8P_W6399XP2CgcNPW8ZkHtd8N3_22N1M16GxrWTZ8W8mnLY29j-9p5W3HYBmt8bW4_YW7spZY_4xQNxhW2Q9-874nwb-1W8RnqRY2cDcTfN35v0FDmpWyfW5zGLmV7J1HF9W8QX4C51mGnBzW4RS3h15FnWs237ZN1) to help you recognize depression, talk to your children about their struggles and find the help they need to feel better. If you think your child might be suicidal, contact the [National Suicide Prevention Lifeline](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/MWMcBtV3FHRW780pdn5Z2BW3W97gBTk4BDfXNN8Vtb7m3q3npV1-WJV7CgJg6W3–vRb6DWHMVW46Fb5798m7LrW5HWPmG2N-mKXW6RCy-V97qZkKW87mL5Q29qFm4W8xx9_W35X1P_W4bC5vY931S6vW5WPCZD3bHZZzW3lsjjf3sd_BPVrqJh11vnynbW2cVYzj74R_zJW1BdT1J6mCBrTW2jQ2zP809D4KVFwB7B653cwNN1D-JM0DHSWbW2pQwZp8BPTNcW6qbRVr2tsKY9W3TrG_P8Jg1bBW326f8m4hmZfrW4h46KZ5g1vD3W13bc7g8Cw7BLW5xQwKq6nRf4f323J1) at 1-800-273-8255 for confidential help any time.

Brought to you by USAGov

