(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 Stremao, Babbo Natale arriva a casa dei bambini delle famiglie in difficoltà con le renne in vespa

La consegna è prevista per il 18 dicembre e Babbo Natale sarà accompagnato nelle consegne dal Vespa Club Montemurlo con un apposito costume da renna. Entro il 10 dicembre si può inviare la richiesta di un dono che verrà consegnato dall’associazione. Il sindaco Calamai:« Una bella e importante iniziativa di solidarietà»

C’è grande fermento in questi giorni nella sede dell’associazione Stremao onlus in via Labriola, 69 a Bagnolo per l’organizzazione del servizio di consegna dei regali per le famiglie in difficoltà.

Fabiana Masi

