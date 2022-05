(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Strage Montagna Longa, Musumeci: «Il mio pensiero ai familiari delle vittime ancora in cerca della verità»

«A cinquant’anni dalla strage di Montagna Longa, il mio pensiero va ai familiari delle vittime, ancora in cerca della verità. Sui tanti aspetti controversi legati alla causa di uno dei disastri aerei più gravi in Europa, nel quale morirono 108 persone e i sette membri d’equipaggio del volo diretto a Palermo, è infatti calato un silenzio definitivo che non potrà dare pace agli orfani, alle vedove, a chi ha perso un proprio caro. A loro e alla memoria delle vittime, in questo triste anniversario, l’omaggio mio personale e del governo regionale».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

