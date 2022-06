​Strada Provinciale n. 69 di Ceci, interruzione della circolazione stradale

(AGENPARL) – PIACENZA gio 23 giugno 2022 Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, lungo la Strada Provinciale n. 69 di Ceci, è programmata l’esecuzione dei previsti lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa, in vari tratti nel territorio comunale di Bobbio.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 69 di Ceci, dalla progressiva km 1+000 circa alla progressiva km 1+500 circa, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del giorno lunedì 27.06.2022, nel territorio comunale di Bobbio, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.

