(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 STRADA, CATALFO (M5S): NON DIMENTICHEREMO TUA DEDIZIONE AL PROSSIMO

Roma, 13 ago – “L’importante è capire fino in fondo che se ci sono persone che hanno bisogno di essere curate questo vada fatto. Addio Gino Strada, e grazie per la dedizione e la passione che hai messo nell’aiutare il prossimo, facendo di questo una missione di vita. Non lo dimenticheremo mai”.

Lo scrive su Twitter la senatrice M5S Nunzia Catalfo.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this