(AGENPARL) – DEN HAAG (NEDERLAND), lun 04 maggio 2020

Album aangelegd na de bevrijding van Amsterdam [KW 79 H 67]

De bevrijding wordt elk jaar gevierd op 5 mei, maar een heel land bevrijd je natuurlijk niet in één dag. Feitelijk duurt de bevrijding negen maanden. De eerste steden in Zuid-Nederland zijn vrij vanaf 11 september 1944, de laatste gemeente van Nederland wordt pas bevrijd op 11 juni 1945. Dat is Schiermonnikoog.

Er waren verschillende legers bij betrokken (samen de Geallieerden), de herinneringen zijn het sterkst aan de Canadese soldaten. Een van de stille getuigen van de feestelijke sfeer in sommige huishoudens – echt niet in alle – is een fotoalbum dat de KB in 2009 ontving van Janna van Drongelen – via de Canadese ambassade.

Het is een ‘scrapbook’, een fotoalbum dat als plakboek is gebruikt: er zijn behalve foto’s allerlei soorten documenten ingeplakt en tussen de bladen geschoven, ansichtkaarten, knipsels, menu’s, feestprogramma’s. Het is in 1945-1946 samengesteld door Helen Missel-Heller.

Uit het album blijkt dat voor deze jonge mensen een periode aan was gebroken van feestelijke zorgeloosheid. De herwonnen vrijheid werd uitbundig gevierd. Namen onder de foto’s zijn meestal slechts voornamen – wie wie is blijft een raadsel. Wel weten we wat ze nu belangrijk vonden: sigaretten, drank, dans, dagjes aan het strand. We zien foto’s van soldaten met hun jonge vriendinnen. Er zijn sinterklaasgedichtjes – zolang werd er doorgefeest! De gezamenlijk gesigneerde menu’s herinneren aan chique maaltijden in gerenommeerde restaurants.

Feestelijke geschenken

De veelal jonge Canadezen zagen er gezond uit en konden strooien met sigaretten, chocolade en nylonkousen.

Fonte/Source: https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-geschiedenis-en-cultuur/stemmen-uit-de-oorlog-bevrijdingsfeesten