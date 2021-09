(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 There are consequences when you buy fake COVID-19 test results or vaccine cards. Learn why you shouldn’t.

Fake COVID-19 Documents Can Mean Trouble

Proof of vaccination or a negative COVID-19 test is becoming more common as new rules are being set across the country. Scammers are taking advantage of the opportunity to sell counterfeit documentation. Follow advice from the Federal Trade Commission (FTC) to stay safe:

Know that buying fake vaccine documents, making your own, or filling in blank cards with false information is illegal. You could get fined, or even land in jail.

Don’t share personal information with people you don’t know. Scammers may use it to make money or commit ID theft.

Get legitimate documentation by getting vaccinated or taking a COVID-19 test.

