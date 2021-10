(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/r?q=Pq%3d06PrK_4wUr_E7_tsev_48_4wUr_DBcW0XeY.qIcAxOr.51I_tsev_48r_NSub_XhJzH.cK2T_tsev_48_4wUr_EBh0x_NSub_YfH9Sx_JcyR_TrBB8w_NSub_YfF_4wUr_DBi7K_NSub_YfM8V7X.Iec_JcyR_UpH8XIG-k.Y_4wUr_Dbz_JcyR_UpLr_JcyR_THSyWmbc9CChSIHz–7_4w7c3mUr_E0rL8PPeXs%26e%3dSGf4UI%260%3doM5ReT.zAv%26A5%3dW3aE%26H%3d3%26F%3dDeA%26G%3dDd6a%266%3da9ZJY4TKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Image]

Focus on Africa

“Africa’s Pathways. Le vie dell’Africa”

Presentazione del libro di Giuseppe Mistretta

Martedì 26 ottobre ore 17:30

Sala delle Colonne – Sede Luiss viale Pola 12

e in diretta suhttps://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=9%3dKbUXMd%267%3dW%268%3dYTe%269%3dYSZS%26R%3d3PDMD_Nkzk_Yu_Olyj_Y1_Nkzk_XzR1B304K-CQvI08.8QCSxX.8BE_Nkzk_XzB_Cwmw_MBD_Olyj_Z1M_Bxnv_MAS_Nkzk_XOZycptrer_Olyj_YPXPV_Cwmw_MaMAq_Nkzk_XOYQP_Bxnv_LbN0mss_Nkzk_XOYQQ_Bxnv_LbN0mkwg_Bxnv_LbMbf_Olyj_YPYxRjVac_h3D0_sC_cAI2_mP_h3D0_rHdYSKLVjX.WeYUd.Sj_TBCF_dQfYFPY_h3D0_rHabUUPXjCkSePP-NUN-7u8vWSRTPDMJZ-KVTTMQU-aKjJhKoU-OS-WKfcURaO-cKddhGedQ_TBCF_dQ_Olyj_YPXPN_Cwmw_MaMAcWdfSd.YOj_Nkzk_XOYQKd_Olyj_YPYxkqfr%26A%3d8QCSxX.8BE%26EC%3dXLeM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wthttps://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=9%3dEcBXGe%26n%3dW%262%3dZAe%263%3dZ0ZM%26S%3djP8Nu_Ne1R_Yo_PSyd_Zh_Ne1R_XtShBwAkK-7RcI49.oQ7TeX.2Cv_Ne1R_XtC_twgx_4B8_PSyd_ahM_6yUv_GBC_Ne1R_XIaftnobvp_PSyd_Z7XJQ_twgx_4aGBa_Ne1R_XIZ8g_6yUv_Fc50knc_Ne1R_XIZ8h_6yUv_Fc50kfgx_6yUv_Fc4bd_PSyd_Z7YrMTmYX_RJB5_cT_a63I_kK_RJB5_bYbTCbJQTo.UZIlb.NT_k08z_uOaIWNT_RJB5_bYYWElNSTTiNOgN-IEe-7o9cUNBkMV8DX-FFkRHAl-YFTafFYl-MN-GbdXEiYJ-MbbYRXcYA_k08z_uO_PSyd_Z7XJI_twgx_4aGBMnbaCu.WJT_Ne1R_XIZ8bb_PSyd_Z7Yrfawp%26B%3doQ7TeX.2Cv%26E7%3dY3eG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt[Luiss Social TV](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=3%3d2aVR4c%268%3dQ%26o%3dXUY%26p%3dXTT0%26Q%3d4JuLE_HRyl_Sb_NmsQ_X2_HRyl_RgQ26j95E-tPwCq7.9KtRyR.oAF_HRyl_RgA_DqTv_N6u_NmsQ_Y2G_swop_40U_HRyl_R6YzaWhtcY_NmsQ_XQR7J_DqTv_NU40s_HRyl_R6XRN_swop_3aO4Tgu_HRyl_R6XRO_swop_3aO4TYye_swop_3aNVM_NmsQ_XQSeFlTHQ_j1ux_uA_JyKz_TD_j1ux_tFKMUI3JlV.DSaSK.Gl_Rs1H_b8TaD7M_j1ux_tFHPWS7LlARGgN7-BWL-1b7wDGTR8GN3G-9XRAASS-H9lHO9qS-6G-YIMQWPHC-eIKRjELRS_Rs1H_b8_NmsQ_XQR7B_DqTv_NU40eUKTUb.FCl_HRyl_R6XRIK_NmsQ_XQSeYsdY%260%3d9KtRyR.oAF%269t%3dWMY4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Martedì 26 ottobre alle ore 17:30, presentazione del libro di Giuseppe Mistretta, Direttore per l’Africa sub-sahariana al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e già ambasciatore d’Italia in Etiopia, dal titolo “[Africa’s Pathways](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=0%3d8XEY0Z%26q%3dX%26u%3dUDf%26v%3dUCaF%26N%3dmQ1Ix_OXvU_Zh_KVzW_Uk_OXvU_YmNkCp6nL-zMfJw4.rRzOhY.u8y_OXvU_Ym8_wxZs_7C1_KVzW_VkN_ytXw_07D_OXvU_YBVicbrced_KVzW_U0YCT_wxZs_7b07b_OXvU_YBUAP_ytXw_9X8AYqd_OXvU_YBUAQ_ytXw_9X8AYihg_ytXw_9X7cR_KVzW_U0ZkPUVMa_S3z8_dC_O942_YN_S3z8_cHIcJUPcOKSMSUFbZROMTU.Fb_S3z8_cHMcCDIQDCWQPPF_Z25w_jGCCZJ8h4fE8a-BC8IQCQPXCVa_S3z8_cH_ytXw_9X7cA_KVzW_U0ZkUVUSKc.PBb_wxZs_7b9YJU_ytXw_9X8AXiei%26k%3dFzP367.KlM%26nP%3d8TDZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)” edito da Luiss University Press, con prefazione di Romano Prodi.

Saluti istituzionali: Vincenzo Boccia Presidente Luiss Guido Carli

Intervengono con l’Autore:

Romano Prodi

Paola Severino Vicepresidente Luiss Guido Carli

In Africa aumentano gli investimenti, le imprese, le iniziative di enti privati e pubblici. Crescono infrastrutture, strade, ferrovie, porti, aeroporti, stadi, ponti, palazzi e grattacieli. E se ancora prevale nell’immaginario collettivo, l’idea di un’Africa arretrata, si va affermando parallelamente la visione di un continente giovane e dinamico, nel quale sono fertili gli spazi per la tecnologia, il progresso, la finanza e un embrionale benessere in strati sempre più ampi della classe media.

Per maggiori informazioni: [cliccare qui](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=3%3d2ZPR4b%262%3dQ%26o%3dWOY%26p%3dWNT0%26P%3dxJuK9_HRxf_Sb_MgsQ_Wv_HRxf_RgPv6j8yE-tOqCq6.3KtQsR.o00_HRxf_Rg0_8qTu_H6u_MgsQ_XvG_svip_49K_HRxf_R6XtbVxjdX_MgsQ_WKR7Z_8qTu_HU49i_HRxf_R6WLO_svip_3ZI4Swk_HRxf_R6WLP_svip_3ZI4Soof_svip_3ZHVL_MgsQ_WKSeVbUGg_Z2tD_kB_IEA1_ST_Z2tD_jGNke.MLWaT.0h_Z2tD_jG6jMOKc_Z2tD_jGSxjb_IEA1_STik_IEA1_ST1b6qjg_IEA1_STTF-MWM-E6ZT-B7fQD2-dZFJSVU2nQPES-TJ3fW-B7fQD2g-XBKVeBPg-LJ-8WcT6dXF-DWaUISbU2_MgsQ_WKR7R_8qTu_HU49UVJjKc.ESb_HRxf_R6WLJJ_MgsQ_WKSeoiSmV0eX%269%3d3KtQsR.o00%269t%3dVGY4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Dalla Luiss al Mediterraneo “allargato”

Con Ara Pacis Initiatives for Peace Onlus,

14 ragazzi del Mali futuri amministratori dei centri

per le comunità frontaliere

Mercoledì 27 ottobre ore 15:00

Aula Magna – Sede Luiss viale Pola 12

In diretta su [Luiss Social TV](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=8%3d4YHW6a%26t%3dV%26q%3dVGd%26r%3dVFYB%26O%3dp6d5iOwJ1_MTwX_Xd_LYxS_Vn_MTwX_WiMw8l5tOy.F3DvM.qO_uuau_50%26l%3dHxM485.HmO%26lM%3d9VBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Presentazione del nuovo progetto Pax Humana, l’hub strategico e operativo per la pace, la sicurezza e lo sviluppo nello spazio afro-mediterraneo, nato e promosso da Ara Pacis Initiatives for Peace Onlus, in collaborazione con la Luiss Guido Carli, Eni, Coldiretti, Sky Tg24 e Terna.

Si chiameranno Sahara Peace Hubs (SPH), i centri polivalenti che sorgeranno in alcune aree del cosiddetto Mediterraneo “allargato”, dal Nord Africa, all’Europa meridionale, ai Balcani, al Medio Oriente e all’Africa, e saranno guidati da 14 giovani maliani che, grazie a Pax Humana, hanno potuto specializzarsi in percorsi di management e comunicazione alla Luiss Business School, per poi fare ritorno, nel proprio paese d’origine, per gestire gli hub sul territorio.

A presentare l’iniziativa, in occasione della consegna dei diplomi agli studenti africani:

– Giovanni Lo Storto Direttore Generale Luiss Guido Carli

– Nicoletta Gaida Presidente di Ara Pacis Initiatives

– Aly Coulibaly Ambasciatore del Mali a Roma

– Alfio Rapisarda Group Head of Security di Eni

– Ettore Prandini Presidente di Coldiretti

– Stefano Antonio Donnarumma Amministratore delegato di Terna

– Liliana Faccioli Pinzotti Capo della redazione Esteri di Sky Tg24

Interverrà in chiusura: Vincenzo Boccia Presidente Luiss Guido Carli

Press Office

Luiss

Libera Università Internazionale

degli Studi Sociali Guido Carli

Viale Pola, 12 – 00198 Roma

Annalisa Pacini

Head of Press Office

Barbara Mortari

Press Office

Francesco Garibaldi

Press Office

Ilaria Campodonico

Press Office & Luiss University Press

