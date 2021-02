Statistica popolazione anno 2020

(AGENPARL) – RIOLO TERME (RA), ven 05 febbraio 2021

Al 31 dicembre 2020 il numero di residenti iscritti all’anagrafe del Comune di Riolo Terme è pari a 5.694, di cui 2.822 maschi e 2.872 femmine.

Curiosamente la popolazione risulta pressoché invariata rispetto a quella iscritta a fine 2019, infatti si registrano 3 persone in più (16 maschi in meno e 19 femmine in più).

Si osserva un lievissimo aumento della natalità (+6) delle nascite (44 nel 2020 contro 38 nel 2019) e una lieve diminuzione (+4) dei decessi (67 nel 2020 contro i ben 71 nel 2019). La differenza tra nati e deceduti è di 23 unità in meno.

Si sono ridotte sensibilmente sia le immigrazioni (162 nel 2020 contro le 218 del 2019) che le cancellazioni (136 nel 2020 contro 180 nel 2019). Evidentemente il lockdown dovuto al Covid19 ha limitato non solo la circolazione ma anche la migrazione della popolazione.

Sono diminuite (-10) il numero delle famiglie (2461 nel 2020 rispetto a 2471 nel 2019), facendo abbassare a 284 il numero delle famiglie con almeno uno straniero (nel 2019 erano 291)

Gli stranieri residenti sono 656 (pari al 11,52% della popolazione), di cui 297 maschi (1 in più rispetto al 2019) e 359 femmine (15 in più rispetto al 2019), + 14 unità rispetto al 2019. Di questi, n.197 sono cittadini comunitari

I residenti che nel corso dell’anno 2020 hanno ottenuto la cittadinanza italiana sono stati 9 (numero inferiore rispetto al 2019) : 3 per matrimonio con cittadino italiano, 3 per residenza decennale sul territorio italiano, 2 per residenza quadriennale sul territorio italiano nel caso di cittadino comunitario e 1 cittadinanza di maggiorenne nata e residente in Italia.

Nel 2020 sono stati celebrati n. 2 matrimoni misti, un albanese con italiana e un marocchino con italiana.

Può essere curioso rilevare che tra i residenti sono presenti 2 ultracentenarie (1 F nata nel 1916 e 1 F del 1918) e che negli ultimi dieci anni, l’anno con la natalità maggiore è stato il 2010 con 25 M e 35 F. I millesimi con il maggior numero di persone residenti sono il 1964 (56 M e 61 F per un totale di 117 unità), il 1963 (49 M e 52 F per un totale di 101 unità) e il 1972 (57M e 44 F per un totale di 101 unità).

Sono presenti 481 over 80 (di cui 270 over 85) e 907 under 18 (di cui 515 fino a 10 anni).

L’età media della popolazione residente a Riolo Terme è pari a 46 anni, l’età media degli stranieri residenti è di 32 anni.

NB: La riproduzione di dati e tabelle è consentita, citando la fonte: “Comune di Riolo Terme – Settore Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologica. Servizio Polifunzionale Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme”