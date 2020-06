(AGENPARL) – sab 13 giugno 2020 STATI GENERALI: LABRIOLA (FI), TITOLI INTRIGANTI PER PASSERELLE CHE NON SERVONO A NULLA

“Gli Stati generali di Conte sono iniziati con un titolo noto: ‘Progettiamo il rilancio’. Ma l’esecutivo non ci aveva già pensato con l’omonimo decreto in discussione alla Camera che stanzia risorse pari a 55miliardi? Se gli Stati Generali servono per progettare il rilancio il decreto rilancio a cosa serve? Conte in sostanza ammette che il decreto rilancio non servirà a nulla se non a dare soldi a pioggia un po’ qua è un po’ la, che al suo interno non c’è una reale visione e che il Premier continua a preferire titoli intriganti per decreti e passerelle che poi in concreto non servono a nulla. Il vero problema è che le risorse devono arrivare immediatamente nelle tasche degli italiani che sono in affanno, perché i ritardi del governo hanno già avuto ripercussioni importanti su imprenditori, lavoratori, autonomi, partite iva e famiglie. Mentre Conte gioca a fare il Tronista l’Italia e gli italiani sono assoluta difficoltà, vivono un presente pieno di incertezze e pensano al futuro con sempre più angoscia. Speriamo che mentre Conte, Casalino e i ministri giocano nella “Villa del Grande Fratello” in commissione a Montecitorio possano essere accolti gli emendamenti presentati da Forza Italia per dare risposte all’emergenza”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

—

