Da stasera Monopoli si accende con il Natale

Alle 20 l’accensione dell’albero e a seguire il concerto di The Black & Blues e Brian Lucas

Martedì 7 dicembre 2021 inaugura ufficialmente “Monopoli Christmas Home”, la manifestazione natalizia organizzata dal gruppo IdeAzione con sede a Bari è promosso dagli Assessorati al Turismo, alla Cultura e al Commercio in collaborazione con le associazioni di categoria Cna, Confesercenti e Confcommercio che fino al 6 gennaio 2020 vestirà di colori e magia la città di Monopoli per fare sognare adulti e bambini di ogni età.

La caratteristica casa di Babbo Natale della Puglia e un imponente albero in una cornice suggestiva di luci, musica e colori grazie alle attrazioni luminose in grado di creare un contenitore di grande impatto visivo per i concerti e le parate di artisti di strada di fama internazionale previsti. Questo e molto altro sarà “Monopoli Christmas Home” che torna dopo la parentesi digitale del 2020 dovuta alla pandemia.

Si inizia alle ore 19 con il Dance Flash Mob a cura dell’associazione Aguanueva. A seguire, alle ore 20, lo spettacolo di accensione dell’imponente albero di Natale, alto 22 metri e posizionato al centro dello stradone di Piazza Vittorio Emanuele: uno show di luci e suoni per dare il benvenuto alle festività natalizie. Seguirà alle ore 20,30The Black & Blues and Special Guest Brian Lucas in uno speciale concerto Gospel and R&B.

Durante la manifestazione sono previste quattro dirette su Radio Selene. Primo appuntamento martedì 7 dicembre dalle ore 18 alle ore 21. Gli altri appuntamenti domenica 12 dicembre dalle ore 17 alle ore 20, sabato 18 dicembre dalle ore 18 alle ore 21 e venerdì 24 dicembre dalle ore 10 alle ore 13.

