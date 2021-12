(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 7 dicembre 2021

“Stappa per Brain”, il Comune sostiene la raccolta fondi

Il Comune di Vicenza sostiene Associazione Brain Traumi Cranici odv di Altavilla

Vicentina con la promozione del progetto “Stappa per Brain” che ha preso il via nel

2017 in collaborazione con Amorim, azienda leader nella produzione di tappi da sughero la

quale, attraverso il progetto Etico, ricicla i tappi usati per la realizzazione di pannelli

insonorizzati utilizzati nell’edilizia.

All’associazione Brain, Amorim riconosce un contributo per ogni tonnellata di tappi di

sughero consegnata, che servirà per promuovere le attività riabilitative dell’associazione a

favore di persone colpite da gravi traumi cranici, emorragie cerebrali o anossie cerebrali.

L’iniziativa “Stappa per Brain” è promossa da Brain odv con la Cooperativa Sogno e vita,

Comune di Vicenza, Idea Vicenza e Aics Comitato di Vicenza.

A presentare “Stappa per Brain” c’erano oggi in sala Stucchi il sindaco Francesco Rucco,

Caterina Soprana, consigliere comunale presidente di Idea Vicenza, e Elisabetta Mondin,

presidente della Cooperativa Sogno e vita, gestore dei servizi promossi dall’associazione

Brain.

“Dal 1993 l’associazione Brain sostiene le persone colpite da trauma cranico encefalico

causato da un incidente stradale, oppure sul lavoro che può provocare danni motori,

cognitivi e comportamentali cambiando completamente il modo di vivere quotidiano con

importanti ripercussioni anche sui familiari – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -.

L’amministrazione comunale ritiene di promuovere “Stappa per Brain” l’iniziativa di raccolta

fondi che aiuterà ad attuare servizi di sostegno a favore degli ospiti della Casa famiglia La

Rocca che ad Altavilla Vicentina si occupa della riabilitazione delle persone colpite da

trauma cranico. Ciò che viene chiesto è semplicemente la raccolta di tappi di sughero, una

piccola attenzione, un gesto che può valere molto. Mi auguro quindi che l’appello che

facciamo oggi possa essere d’aiuto per incrementare la raccolta che Brain promuove già

dal 2017 in collaborazione con l’azienda Amorim che ritirerà i tappi in cambio ci un

contributo economico”.

“Come Idea Vicenza, grazie all’esperienza diretta di una nostra socia, conosciamo

l’associazione Brain traumi cranici e lo straordinario lavoro che svolge sul territorio per

cercare di aiutare persone che hanno subito traumi encefalici importanti a recuperare una

qualità di vita dignitosa e, nei limiti del possibile, autonoma –ha spiegato Caterina

Soprana, consigliere comunale presidente di Idea Vicenza che ha finanziato il

materiale promozionale del progetto “Stappa per Brain” e ne sostiene la diffusione tra gli

esercenti della città -. Il nostro è un piccolo contributo, ma contiene una valenza

importante, in quanto consente di far conoscere e promuovere il lavoro di Brain, e

contribuisce a restituire dignità ai ragazzi ospitati nella struttura, i quali provvedono in

prima persona allo smistamento e all’imballaggio dei tappi, ricevendo un compenso

simbolico che li gratifica e rafforza in loro la consapevolezza di essere in grado di svolgere

un’attività lavorativa”.

