(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 Stanziati dalla Giunta 2,1 milioni di euro per la manutenzione ordinaria annuale degli alloggi comunali della Terraferma, del Centro storico e delle Isole

La Giunta comunale, riunitasi nei giorni scorsi, ha approvato tre delibere con le quali il Comune di Venezia ha impegnato i fondi necessari alla manutenzione ordinaria annuale delle unità residenziali della Terraferma, del Centro storico e delle Isole.

Si tratta di 2,1 milioni di euro stanziati dal Comune per l’esecuzione, da parte di Insula S.p.A., di interventi di riparazione guasti all’interno degli appartamenti o nelle parti comuni degli immobili.

“Si tratta – spiega l‘assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – di interventi che, per l‘80% dei casi arrivano da segnalazioni degli stessi inquilini, che si rivolgono al numero verde messo a disposizione della società per raccogliere e vagliare le richieste di intervento. Con queste tre delibere, andiamo quindi a destinare 900mila euro per la Terraferma e altrettanti per il Centro storico e le Isole. Quest‘anno, proprio per riuscire a dare risposta a tutte le domande di intervento non urgenti nel Centro storico di Venezia, e che non hanno trovato soluzione nel 2021, l‘Amministrazione ha deciso di stanziare ulteriori 300mila euro”.

“Stiamo dimostrando con i fatti e con le risorse necessarie – commenta l‘assessore al Patrimonio Paola Mar – quanta attenzione e volontà questa Amministrazione sta mettendo per dare risposte a chi abita gli alloggi comunali e per fare in modo che questi siano sempre più decorosi e sicuri”.

Venezia, 27 marzo 2022

