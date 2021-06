(AGENPARL) – BERNA (SVIZZERA), ven 11 giugno 2021 Dal 1° agosto 2021 i prodotti agricoli trasformati provenienti dall’Egitto saranno nuovamente importati in Svizzera all’aliquota di dazio prevista per i Paesi terzi. L’11 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di non rinnovare le concessioni accordate unilateralmente all’Egitto in questo settore. Nel periodo in cui erano in vigore, le parti non sono riuscite a intavolare negoziati per un’applicazione bilaterale. L’adeguamento, che concerne ad esempio il caffè, la cioccolata o i dolciumi, non pregiudica le rimanenti concessioni previste dall’accordo di libero scambio AELS–Egitto e dall’accordo agricolo bilaterale Svizzera–Egitto.

