(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 Stamani a Ca’ Farsetti presentazione alla stampa del progetto “Il filo del cuore”

Questa mattina mercoledì 9 giugno alle ore 11, nella sala del Consiglio comunale di Ca’ Loredan, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Il filo del cuore”. Un’iniziativa della Fondazione Musei civici di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Andriana Marcello e il Consorzio Venezia Nativa, per valorizzare il merletto veneziano, e in particolare il merletto ad ago di Burano e quello a fuselli di Pellestrina, in programma dal 14 giugno al 14 ottobre 2021.

All’incontro con i giornalisti interverranno la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga, il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole Alessandro Scarpa “Marta” e per la Fondazione Musei civici di Venezia, la presidente Mariacristina Gribaudi e la responsabile del Museo del Merletto Chiara Squarcina.

Venezia, 9 giugno 2021

