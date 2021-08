CATANZARO Considerato che l’attività da ballo è attualmente vietata e che in diverse zone del locale si è riscontrata una considerevole presenza di avventori assembrati, senza che fosse rispettato il previsto distanziamento sociale e privi dei dispositivi di protezione delle vie aeree, gli agenti hanno interrotto lo svolgimento dell’attività, contestando al titolare del locale la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, da 400 euro a 1000 euro per la violazione dell’art. 4 comma 1 lettera C del Decreto legge del 23 luglio 2021 n 105 e la contestuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio per la durata di cinque giorni. (News&Com)

