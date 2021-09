(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 STADIO FLAMINIO: Ricci (Sinistra Civica Ecologista) e Del Bello (Presidente II Municipio): riapriamo subito lo stadio Flaminio!

Si è tenuto oggi un flash mob di fronte al PalaTiziano per richiamare l’attenzione sul recupero dello Stadio Flaminio e del Palazzetto dello Sport, luoghi simbolo delle centinaia di opere abbandonate della capitale. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini del Flaminio, è stata promossa da *Michelangelo Ricci* candidato al consiglio comunale con Sinistra Civica Ecologista. Sono intervenuti *Francesca del Bello*, presidente del II municipio, *Rino Fabiano*, assessore allo sport e *Corrado Torsello*, candidato consigliere in II municipio.

“L’ultima volta che sono entrato dentro il Flaminio ero lì come attivista di *Scomodo*, insieme ad altri cento ragazzi della mia età” – ricorda Michelangelo Ricci – “Le mie idee non sono cambiate di una virgola, è una presa in giro parlare della costruzione di nuovi impianti se il Comune non riesce nemmeno a garantire l’utilizzo di quelli esistenti.”

