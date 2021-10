(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 [Ministerie van Justitie en Veiligheid]

1 oktober 2021 – 12:00

Staatssecretaris Broekers-Knol zet belangrijke stap in migratiesamenwerking met Egypte

Nederland en Egypte hebben een intentieverklaring ondertekend over de brede migratiesamenwerking. Dat deed Broekers-Knol tijdens haar werkbezoek van 25 tot en met 27 september in Caïro. In de verklaring staat dat er afspraken gemaakt worden over verstevigen van de brede migratiesamenwerking, waaronder het aanpakken van irreguliere migratie en terugkeer van Egyptenaren zonder perspectief op legaal verblijf in Nederland. Nederland zet al langer in op het maken van terugkeerafspraken met Egypte. Deze intentieverklaring is hier dan ook een belangrijke stap in.

Nederland en Egypte hebben er beide belang bij om zoveel mogelijk te voorkomen dat migranten zonder zicht op legaal verblijf naar Nederland komen. Betere informatie-uitwisseling over de bestaande legale migratiemogelijkheden kan hieraan bijdragen. Nederland en Egypte gaan hier daarom gezamenlijk verder over in gesprek.

