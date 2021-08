(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Bureau de presse

COMUNICATO STAMPA

Aosta, martedì 3 agosto 2021

Squilli di musica: Mamima Swan 2.0,

Un cerchio tra musica e danza

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica che, domenica 8 agosto 2021, alle ore 16.00, ad Arnad, in località Machaby, all’aperto, si terrà lo spettacolo con accesso gratuito Un cerchio tra musica e danza dei Mamima Swan 2.0.

Lo spettacolo rientra nella manifestazione Squilli di Musica, Valle d’Aosta 2021, svoltasi in occasione della scorsa Festa della musica, e rinviato causa maltempo all’8 agosto 2021, come concordato con l’Amministrazione comunale di Arnad. Lo spettacolo si terrà nella suggestiva cornice di Machaby, in concomitanza del patrono della località, che ricordiamo, è raggiungibile con una passeggiata di circa 20 minuti.

Il progetto artistico Mamima Swan, ideato dal musicista Matteo Cigna si è sviluppato negli ultimi vent’anni come un ensemble musicale, laboratorio sonoro, atelier di danza. Un progetto che si “muove” con il tempo, con i cambiamenti, in continua evoluzione per effetto delle esperienze, degli incontri vissuti lungo una strada di ricerca e di esplorazione, attraverso punti di vista e sguardi diversi sul mondo della musica e dell’arte in senso più ampio.

Nel concreto, grazie a una composizione sempre diversa, Mamima Swan mette in scena un’esibizione unica e originale, in cui musica, danza e canto provenienti da culture lontane e vicine alle nostre, diventano una vera e propria esperienza di condivisione e contaminazione, grazie anche a una ricerca multietnica e multisensoriale di materiali, suoni, gesti, strumenti e ritmi. Un’esperienza “multikulti” radicata nell’essenza generatrice, nella matrice costituente.

Uno spettacolo di musica e danza, dove si fondono esperienze provenienti da diverse culture musicali sia Etniche che Classiche, sia Rock Pop che Jazz come anche nell’ambito della musica improvvisata.

Si precisa che come definito con Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 relativo a “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, per accedere all’area delimitata allo svolgimento dello spettacolo, sarà necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all’art. 9 comma 2.

MAMIMA SWAN 2.0:

Luca Benedetto – Tromba; Christian Russano – Chitarra; Marco Bellafiore – Contrabbasso; Emmanuele Pella – Batteria; Matteo Cigna – Percussioni; Giorgio Manella – Percussioni; Ludovico Botalla – Percussioni; Giulia Henriet, Gloria Ravazzin, Martina Dal Dosso – Danza

Special Guest: Dudu Kwathé – voce, percussioni.

