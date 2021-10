(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Squadrismo: Giorgis (Pd), accogliere appello Letta per Tricolore in piazza

“Sabato prossimo deve essere la giornata dell’unità dei cittadini italiani contro ogni violenza fascista. Una manifestazione a cui tutti coloro che si riconoscono nella nostra Costituzione dovrebbero aderire. Per questo l’appello del segretario democratico Enrico Letta a scendere in piazza senza simboli di partito ma con il Tricolore raccoglie in modo alto il senso più profondo di cosa significa partecipare a questa mobilitazione. Non dimentichiamo infatti che l’antifascismo non è l’anti a qualcosa che non c’è più, ma è il cuore della nostra Costituzione repubblicana, è pluralismo, è libertà”. Lo dichiara il deputato democratico Andrea Giorgis.

Roma, 13 ottobre 2021

