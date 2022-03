(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 SPRINT LAB: DIVERSE NOVITÀ SI UNISCONO ALLE SOLIDE CERTEZZE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE INNOVATIVA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE

IL PROGRAMMA 2022 TRA OPPORTUNITÀ E SFIDE PER IL FUTURO

Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia confermano il loro sostegno al programma di formazione innovativa, accompagnamento e assistenza per l’inserimento nel mondo del lavoro sviluppato da The Hub Bari con il patrocinio del Comune di Bari

“Il miglior modo per predire il futuro è crearlo”. È stata questa frase di Abraham Lincoln a ispirare cinque anni fa The Hub Bari a ideare e organizzare Sprint Lab, in collaborazione con Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia, e con il patrocinio del Comune di Bari. Il programma di formazione è stato presentato questa mattina nella sala consiliare della Città Metropolitana di Bari. Queste le dichiarazioni dei relatori della conferenza stampa:

Eugenio Di Sciascio, vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica: “Sprint lab è ormai una realtà affermata, e ringrazio quanti ci hanno creduto e quanti ormai vi collaborano stabilmente, persone e imprese. Nel contesto in continuo cambiamento nel quale ci muoviamo, esistono però alcune stelle polari: la formazione, l’innovazione, la capacità di fare o attrarre impresa, e sono gli elementi sui quali dobbiamo puntare nonostante l’estrema variabilità degli attuali scenari. Sprint lab sin dalla sua nascita punta a realizzare alcuni degli obiettivi sui quali questa amministrazione è impegnata, al fianco di altre istituzioni, imprese ed enti di formazione e di ricerca. Realtà che tutte insieme costituiscono ciò che chiamiamo ecosistema dell’innovazione in cui convivono diversi fattori – primo fra tutti le persone, il cosiddetto capitale umano – sotto l’egida della conoscenza, che è poi l’asset principale di qualsiasi processo di cambiamento e innovazione. Attraverso le scuole, gli ITS, le Università e le aziende siamo riusciti a realizzare un prototipo di ecosistema dell’innovazione in un ambito per noi centrale, come dimostra lo stesso orientamento del PNRR, che al digitale riserva la massima attenzione.

Dobbiamo continuare a supportare esperienze e proposte come questa, che poi nasce da Impact hub, una delle realtà che danno senso al quartiere fieristico con il lavoro quotidiano di giovani innovatori cui anche le nuove imprese guardano con interesse.

Vogliamo dar vita, insieme, a un circuito virtuoso che valorizzi chi c’era e chi ci sarà, offrendo opportunità e occasioni ai giovani del nostro territorio, in modo che possano mettere a valore il proprio percorso formativo scegliendo, eventualmente, di spendersi per il futuro di questa terra”.

Paola Romano, assessora comunale alle Politiche educative e giovanili: “Mi unisco ai ringraziamenti del vicesindaco, e vi invito a una breve riflessione alla luce della ricerca sulle politiche giovanili presentata nei giorni scorsi dal Ministero a cui abbiamo contribuito, con particolare riferimento ai NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. Nel nostro Paese, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 34 anni, i NEET sono circa il 25% del totale, una percentuale che nel Mezzogiorno d’Italia tocca il 32%: se poi guardiamo solo alla popolazione femminile, questo dato, allarmante, tocca il 66% nella fascia 30-34. Parliamo, cioè di decine di migliaia di ragazzi e ragazze che non riescono in alcun modo a contribuire allo sviluppo del proprio territorio per le ragioni più disparate, tra le quali possiamo citare senz’altro una formazione sbagliata o carente e il mismatch fra domanda e offerta di lavoro. Per questo un percorso come Sprint lab, che velocizza la formazione mirata e favorisce l’incontro e il lavoro di rete tra persone, imprese e istituzioni, moltiplicando le risorse e le capacità, va sostenuto e seguito con grande attenzione. Chi esce dall’esperienza di Sprint lab, lo abbiamo visto nelle precedenti edizioni, non solo vanta una formazione qualificata ma diventa portatore di relazioni e possibilità. Citando Enrico Moretti, un ricercatore, si stima che ogni persona inserita nel mondo dell’innovazione possa “generare” altri quattro posti di lavoro per persone che della cultura dell’innovazione, invece, sono a digiuno. Ormai sappiamo che disporre di capitale qualificato è fondamentale per il benessere del nostro tessuto sociale e professionale, e praticare la cultura dell’innovazione fin da giovanissimi è la strada giusta da percorrere: per questo ringrazio i promotori e gli organizzatori di Sprint lab per aver ideato un percorso ad hoc anche per i bambini dagli 8 anni in su”.

Diego Antonacci, founder di The Hub Bari e ideatore di Sprint: “Una premessa che vogliamo fare è che per noi Sprint Lab è un progetto no profit. Noi siamo una azienda di capitali, abbiamo un’attività profit tra incubatore certificato e coworking, ma Sprint Lab è un progetto nato per dare un ritorno sul nostro territorio, una responsabilità condivisa con tutti i nostri partner e con le imprese che ci sostengono da cinque anni”.

Dino Mansi, responsabile Risorse Umane del Gruppo Megamark: “Siamo partiti per un senso del dovere. Sentiamo il dovere di sostenere i nuovi progetti. Siamo al quinto anno e continuiamo a confermare la nostra scelta. Quello che colpisce di questo gruppo di lavoro è l’entusiasmo che ci coinvolge e ci travolge. Siete un gruppo di professionisti che non si è mai seduto sugli allori, anzi, mette sempre in piedi delle novità per continuare a migliorare e migliorarsi. Vi auguriamo buon lavoro anche per questa edizione e continuiamo a confermarvi il nostro entusiasmo”.

Gianvito Mastrorocco, responsabile della Comunicazione di Master Italy ha portato i saluti di Anna Carla Loperfido, responsabile dello sviluppo organizzativo di Master Italy e ha commentato così la nuova edizione di Sprint: “Il Gruppo Master da sempre ha nel suo Dna le politiche rivolte alla responsabilità sociale che si concretizzano in Masterability, il piano di responsabilità sociale di impresa, tra i cui obiettivi spicca la volontà di impattare sul territorio per aumentarne la prosperità. In Sprint Lab abbiamo trovato un partner ideale, in primis attraverso la promozione della cultura dell’innovazione sul territorio. In particolare, oggi organizziamo i digital camp per i figli dei dipendenti, e siamo alla quarta edizione del “Need Next Hackathon”, la prima maratona digitale del mercato dei serramenti e dello smart building che tornerà finalmente in presenza e che coinvolge giovani innovatori per sviluppare nuovi prodotti o idee di business. Non possiamo quindi che confermare e rinnovare la nostra collaborazione con Sprint Lab”.

Paolo Gagliardi, project manager – Management Board Start Factory di Programma Sviluppo: “Programma Sviluppo è un organismo formativo e potrebbe essere un competitor di Sprint Lab. Noi crediamo però fermamente nel creare rete per ottenere risultati migliori. Da cinque anni crediamo in Sprint e la sfida che noi organismi formativi abbiamo affrontato durante questi anni di pandemia è stata impegnativa e ci ha portato a un mix tra il prima e il dopo, a un nuovo oggi con lo sguardo al futuro. Colmare il gap della formazione per arrivare a quel passo in più di qualità che può avvicinare al mondo del lavoro o può servire nella quotidianità. Grazie per l’invito e per questo percorso che stiamo affrontando congiuntamente”.

Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Vincenzo Casillo: “La nostra fondazione ha come obiettivo primario quello del sostegno all’istruzione e alla formazione e il matrimonio con Sprint Lab ci sembrava necessario. Da tre anni oggi siamo al fianco di questo programma e ne siamo orgogliosi e felici e sicuramente continueremo questa collaborazione. La realtà ha superato le aspettative iniziali. Attraverso questi percorsi i bambini possono scoprire i propri talenti, un po’ come ha avuto la possibilità di fare mio padre essendo nato in una famiglia di imprenditori”.

Silvio Busico, presidente di ITS Logistica Puglia: “Noi sosteniamo questo programma sin dagli albori perché come Istituto Tecnico Superiore nasciamo con intento di sviluppo dell’innovazione e Sprint Lab è uno stimolo per i giovani e in questo momento post pandemico in cui i neet sono in forte aumento i ragazzi hanno bisogno di stimoli che SprintLab riesce a dare”.

Mariella Pappalepore, Chief Financial Officer e socia fondatrice di Planetek Italia Srl Società Benefit: “Abbiamo seguito questo percorso dall’inizio con grande entusiasmo. Noi ci sentiamo una startup di 28 anni e ci sentiamo molto vicini a questi progetti e ci siamo ispirati anche ai modelli di Sprint Lab anche per definire i nostri obiettivi di azienda benefit ora impressi anche nel nostro statuto dal 2021. Sentiamo una condivisione di idee, pensiero e filosofia. Ma oltre ad essere sostenitori siamo anche ricettori di entusiasmo, stimoli e suggestioni. È un grande momento anche di scambio tra tutti”.

Gloria Elicio, responsabile del programma di Sprint Lab 2022 e Sabrina Turturro, responsabile programma Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di Sprint, durante la conferenza stampa hanno illustrato il programma della quinta edizione, spiegato nel dettaglio nell’altro allegato. Mila Uffici Stampa