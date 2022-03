(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 CONFERENZA STAMPA

SPRINT LAB: IL PROGRAMMA 2022 TRA OPPORTUNITÀ E SFIDE PER IL FUTURO

Martedì 29 marzo, ore 10.30 – Sala Giunta Comune di Bari

“Il miglior modo per predire il futuro è crearlo”. È stata questa frase di Abraham Lincoln a ispirare cinque anni fa The Hub Bari a ideare e organizzare Sprint Lab, in collaborazione con Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia, e con il patrocinio del Comune di Bari.

Cinque anni di impegno per creare un sistema di formazione in grado di creare legami con il territorio sfruttando al meglio le opportunità offerte dall’uso intelligente della tecnologia. Sprint Lab si presenta oggi come una scommessa vinta tra imprese e talenti locali in grado di rilanciare la Puglia nel sistema tecnologico e imprenditoriale italiano. Uno strumento su cui i privati continuano a investire per garantire una crescita del proprio territorio e la permanenza, o il ritorno, in Puglia delle menti migliori fino a pochi anni fa costrette ad andare via. Sprint è quindi un percorso di formazione che utilizza la metodologia del Learning By Doing, utile per lo sviluppo di competenze trasversali (soft skill) in grado di accorciare il divario tra Nord e Sud del Paese Italia.

L’edizione 2022 di Sprint Lab sarà presentata martedì 29 marzo alle 10.30 nella sala Giunta del Comune di Bari.

