(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Warszawa, 9 grudnia 2021 r.

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego

z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Olafem Scholzem

(akredytacje)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że 12 grudnia br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotka się z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Olafem Scholzem.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, imię ojca, PESEL, nr dowodu/paszportu, nazwę redakcji, funkcję w redakcji.

O programie prasowym poinformujemy w osobnym komunikacie.

centrum inforamcyjne rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się

w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

GDPR – Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery

of the Prime Minister of Poland.

🔊 Listen to this