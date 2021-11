(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Warszawa, 10 listopada 2021 r.

Spotkanie premiera Mateusza Morawickiego

z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 10 listopada br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotka się zPrzewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, który będzie przebywał z wizytą w Polsce.

Program prasowy:

godz. 11.30 powitanie Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela przez

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

KPRM, Wejście Główne

foto w trakcie powitania

godz. 11.35 spotkanie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem

KPRM, Sala Zegarowa

foto na początku spotkania – POOL

godz. 12.25 konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela

KPRM, Sala konferencyjna IV p.

otwarte dla mediów

O przyznaniu POOLa redakcje zostaną powiadomione indywidualnie.

Uwaga! Media obsługujące POOL nie będą mogły uczestniczyć w powitaniu Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Operatorów kamer i fotoreporterów zainteresowanych powitaniem oraz spotkaniem prosimy o przybycie do KPRM (wejście A, Biuro Przepustek, Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 10.50.

Dziennikarzy,operatorów kamer i fotoreporterów zainteresowanych konferencją prasową prosimy o przybycie do KPRM (Biuro Przepustek, Wejście A,Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 11.45.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zasady jeden dziennikarz na jedną redakcję.

Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 10.30.

