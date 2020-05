SPORTELLI QUIC, SI IMPLEMENTA L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ON LINE E SU APPUNTAMENTO

(AGENPARL) – PIACENZA, mar 19 maggio 2020

Con l’avvio della nuova fase di gestione dell’emergenza sanitaria, gli sportelli polifunzionali Quic del Comune di Piacenza implementano la propria attività di servizio alla cittadinanza.

Si ricorda che istanze e richieste possono essere presentate on line e in formato digitale, inviando i relativi moduli – scaricabili dalla pagina web www.comune.piacenza.it/quic – all’indirizzo Contattando, in orario di apertura, i numeri /2966/2492, o scrivendo a , è possibile ottenere il supporto alla compilazione, nonché tutte le informazioni sulle procedure di restituzione, in via telematica, dei moduli stessi, corredati di firma dell’utente. Nell’ottica della crescente semplificazione e immediatezza delle procedure, è stato inoltre avviato un processo di riorganizzazione della modulistica che, grazie all’abbinamento con appositi numeri identificativi, consentirà di individuare più facilmente il modulo necessario alle proprie esigenze, scaricandolo on line o, previo contatto telefonico, ritirandolo in un’area self-service all’ingresso del Quic.

E’ possibile, rivolgendosi ai recapiti citati, prendere appuntamento per il rinnovo delle carte d’identità, con priorità ai documenti già scaduti: il servizio è ancora erogato in forma ridotta, ma non più limitato ai soli casi di urgenza, ricordando che rimane comunque prorogata al 31 agosto (fatta eccezione per l’espatrio) la validità dei documenti. Si può inoltre fissare l’appuntamento per il riconoscimento che completa l’attivazione delle credenziali Spid, l’identità pubblica digitale che dà accesso a numerosi servizi on line di diversi enti pubblici, nonché al fascicolo sanitario elettronico.

Restano disponibili solo su appuntamento, sempre rivolgendosi ai recapiti indicati, i servizi di autentica di firma, copia e foto, riconsegna e rilascio dei tesserini venatori, distribuzione di certificati non presenti sul portale Internet comunale.

Gli sportelli sono operativi il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, il mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, il sabato dalle 8.15 alle 12.30.

Fonte/Source: https://www.comune.piacenza.it/notizie/sportelli-quic-si-implementa-l2019erogazione-dei-servizi-on-line-e-su-appuntamento