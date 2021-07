(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Caparvi e Fioroni (Lega): “Impegno continuo per garantire servizi bancari sul territorio regionale””Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari affinché si arrivi a individuare una strategia che ci consenta di evitare la chiusura degli sportelli bancari del territorio o comunque a garantire servizi bancari adeguati soprattutto nei Comuni più piccoli”. Così il segretario Lega Umbria, On. Virginio Caparvi e il vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, Paola Fioroni: “Come Lega ci siamo occupati fin da subito della questione, accogliendo il grido di allarme dei sindaci dei comuni umbri a tutela di un servizio importante per piccole e medie imprese e per i cittadini – proseguono i leghisti – In sede di Consiglio Regionale abbiamo prodotto degli atti che ci hanno consentito di acquisire maggiori elementi circa un problema che, purtroppo, riguarda non solo la nostra regione, ma si sta riscontrando in tutto il Paese, in particolare nei piccoli comuni delle aree interne. Tramite la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, siamo riusciti ad avviare una interlocuzione con gli istituti bancari. In questa fase dobbiamo ragionare nella considerazione di un percorso già avviato di transizione digitale, accelerato nell’ultimo periodo dalla pandemia, e dalla legittimazione ad agire degli istituti bancari nell’attuare in autonomia i piani strategici aziendali. Tuttavia – concludono Caparvi e Fioroni – comprendiamo benissimo le esigenze e i disagi palesati dai comuni e continueremo a lavorare, in sinergia con la presidente Tesei, con l’obiettivo di tutelare imprese e cittadini e salvaguardare un servizio essenziale per il territorio”.

🔊 Listen to this