(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Sport: Versace (FI), Sport in Costituzione, svolta culturale per l’Italia

“Il voto storico con cui oggi il Senato, quasi all’unanimità, ha approvato in prima lettura la riforma che introduce nella nostra Costituzione il riconoscimento dello sport e il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico è il primo traguardo di una battaglia che da anni il mondo dello sport porta avanti e di cui Forza Italia stessa si è fatta portavoce con la proposta di legge, a mia prima firma, depositata alla Camera ad aprile 2021”. Lo dichiara Giusy Versace, atleta paralimpica e deputata, responsabile nazionale dei Dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia. “Anche in Senato, grazie all’impegno dei colleghi Gallone, Galliani e Toffanin, abbiamo dato il nostro contributo per giungere a un testo unificato, quello approvato oggi, che non soltanto riconosce il valore dello sport, ma ne promuove e garantisce l’accesso a tutti. Sono tante le barriere ancora presenti e che, nonostante anche i trionfi del mondo paralimpico, a tutt’oggi impediscono soprattutto alle persone con disabilità di praticare sport a tutti i livelli, considerando che lo Stato attualmente non garantisce la fornitura di ausili e protesi per la pratica sportiva e ludico-motoria. Il voto di oggi rappresenta una svolta culturale importante e spero che i prossimi passaggi alla Camera siano, così com’è stato al Senato, rapidi e condivisi”, conclude.

